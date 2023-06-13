У США, рятуючи людей, загинув 19-річний українець: подробиці трагедії
Михайло перебував на пляжі, коли помітив тьох людей, які тонули. Оскільки на березі не було рятувальників, він вирішив сам допомогти постраждалим.
У США трагічно загинув 19-річний українець Михайло Мирошниченко родом із міста Дружківка на Донеччині. Про загибель хлопця повідомляє видання "Дружківка на долонях".
Інцидент стався минулого тижня у районі міста Джексонвілль у штаті Флорида. За даними місцевої поліції, Михайло ввечері пішов на пляж Атлантичного океану. Там він помітив трьох незнайомих людей, які тонули. В цей час на пляжі не було рятувальників, тож Михайло кинувся на допомогу.
Компанію вдалося врятувати, але українця течією відкинуло в океан. Виплисти у безпечне місце хлопець не зміг і потонув.
Михайло Мирошниченко виховувався у багатодітній родині. У нього залишилося 6 братів та сестер, а також батьки.
Нагадаємо, що у Польщі трагічно загинув 14-річний підліток, який катався з другом на велосипеді. Його та його товариша збило авто, яке потрапило у ДТП.
Раніше повідомлялося, що у Польщі потяг збив 18-річного українця, який косив траву поблизу залізничної колії. Він отримав важкі травми внутрішніх органів і голови. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.