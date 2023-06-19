Ближче до природи і не надто високо: у яке житло нині вкладаються українці?

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Девелоперський ринок Києва та області потроху оживає. Про це обережно кажуть основні гравці, а також заявляють провідні експерти ринку нерухомості. Про те, як воно — будувати у війну, — а також про запити від інвесторів й подальші перспективи ринку, говоримо з Іриною Міхальовою, CMO Alliance Novobud — девелопера з понад 18-річним досвідом зведення житла.

Як з огляду на нову реальність й безпекову ситуацію змінився інвестиційний пульс країни? Що може запропонувати Alliance Novobud?

Alliance Novobud — один із небагатьох забудовників, який попри війну продовжує активно зводити житлові проєкти у столиці та передмісті Києва, зокрема, у Броварах. Ми не посували дати здачі житлових об’єктів і не заморожували будівництво. Попри те, що війна триває, є ознаки повернення інвесторів і перші обережні запити на квартири й нежитлові площі у наших об’єктах.

Ми не припиняли діяльності ані на мить, а вже з 4 квітня 2022 року робота відновилася на усіх п’яти будівельних майданчиках. Йдеться про два житлових проєкти Illinsky House та Montreal House у Києві, а також про Krona Park II, Madison Gardens та "Лавандовий" у Броварах. Наш, роками напрацьований запас міцності, дозволив не лише заявити про відновлення робіт, а й активно будувати.

Житловий комплекс у Броварах Krona Park II

Уже з літа минулого року спостерігалося пожвавлення продажів, почалося відродження зростання ринку. Але нові ракетні загрози й "блекаути" сильно вдарили по ринку Києва та області, і взимку продажі знову впали. Утім, навіть під час "блекаутів" Alliance Novobud не припиняв будівництва.

Навесні попит оживився, з’явилася тенденція до зростання продажів. Загалом нині попит на нерухомість оцінюємо на рівні 20% того, що був до війни. За умови збереження настроїв споживачів, аналогічних нинішнім, зростання ринку до кінця року можливе ще на 12-15 відсотків.

За час війни ми ввели в експлуатацію п’ять будинків. І вже до кінця вересня збираємося вводити в експлуатацію Illinsky House — наш знаковий проєкт бізнес-класу.

Рендер клубного будинку Illinsky House, що на Подолі

Наскільки активно нині інвестують українці?

Тенденції такі, що нині ми спостерігаємо початок реалізації відкладеного попиту. Зокрема, серед клієнтів, які за останні три місяці придбали нерухомість в Alliance Novobud, 30% — це ті, хто цікавився нашими проєктами ще у кінці 2021-го — на початку 2022 року. Вони повернулися з чітко сформульованим бажанням інвестувати у нерухомість.

Нині 85% покупців житла комфорт-класу становлять ті, у кого гостро стоїть житлове питання. Приміром, це люди, котрі втратили свої домівки через війну. Вони, як правило, купують нерухомість на високих етапах готовності, часто розглядають варіанти з розтермінуванням від забудовника.

Почастішали запити на кілька санвузлів, "мокрих зон" у помешканні, що свідчить про те, що житло купують для спільного проживання кількох сімей. Натомість поменшало тих, хто купує квартири для інвестицій. Частка інвестиційних осель у загальному обсязі продажу нині не перевищує 15%.

Є й чимало нових клієнтів, котрі вперше зацікавилися нашою нерухомістю. Часто це люди, які виїхали з країни із початком повномасштабного вторгнення, але пов’язують своє майбутнє з Україною.

Про плани розвивати власний бізнес в Україні заявляють також покупці комерційної нерухомості, яка ще зовсім недавно не мали попиту. І це попри те, що війна досі триває. Захищене небо Києва та області додає нам впевненості.

Чи оновилися засади вибору оптимального об'єкта для інвестування? На що нині звертають увагу інвестори Alliance Novobud?

Нині інвестори усе менше цікавляться житлом економкласу, у тренді житло категорій "комфорт" та "бізнес-клас". Інвестори стали вимогливішими, хочуть вкладати кошти у якісну нерухомість.

Alliance Novobud ще до повномасштабної війни передбачав у своїх комплексах можливість використання підвальних приміщень та підземних паркінгів як укриття. Крім того, купуючи квартиру, потенційні інвестори також звертають увагу на дві тримальні стіни у приміщенні, що є нашим стандартом будування.

Натомість високі поверхи із панорамними вікнами через воєнні загрози тимчасово втратили свою привабливість в очах покупців.

Які житлові комплекси Alliance Novobud найбільш популярні у нинішніх реаліях?

Комусь до вподоби жити у Києві, з видом на історичну його частину і Дніпро, хтось хоче мешкати у динамічному комплексі ділового центру столиці — тож вибирають відповідно Illinsky House або Montreal House.

Інші інвестори надають перевагу житлові за Києвом, із зеленими насадженнями поряд, гарною територією, зручною інфраструктурою, неквапливим розміреним життям в екологічно чистому районі — як от Krona Park II, Madison Garden у Броварах. Ще когось приваблює малоповерхова забудова європейської стилістики "Лавандового" тут же — бізнес-класу в передмісті зі зручним транспортним сполученням зі столицею.

Рендер житлового комплексу клубного формату "Лавандовий"

Як змінюватиметься ринок найближчим часом?

Прогнози, як відомо — справа невдячна. Утім, сьогодні ми працюємо над викликами нового часу — відновлення довоєнних будівельних темпів, тож активно будуємо, вводимо в експлуатацію готове житло, а також плануємо запуск нових об’єктів.

Тож можна казати, що девелоперський ринок поступово оживає, покупець повертається. Очікуємо, що загалом, за найоптимістичнішими прогнозами, ринок зросте до кінця року на 20%. Найважливіше, що інвестори повірили в нас, повірили в Київ.