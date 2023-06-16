STIHL Україна сплатила в держбюджет понад 131 мільйон гривень податків

У компанії відзначили, що минулий рік став рекордним за кількістю проданої українцям техніки.

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Українська дочка міжнародної компанії STIHL – найвідомішого виробника бензопил у світі — сплатила у державний бюджет України понад 131 мільйон гривень податків у 2022 році. Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Андреас Штіль" Едуард Д'яченко.

"У 2022 році наша компанія сплатила у державний бюджет України понад 131 мільйон 185 тисяч гривень податків. Навіть попри повномасштабне вторгнення росії та активні бойові дії, це рекордна сума за 20 років офіційної роботи STIHL в Україні", — зазначив Едуард Д'яченко.

Для порівняння, сплачена сума податків компанії у 2021 році становила понад 100 мільйонів 275 тисяч гривень, а в 2020-му — понад 51 мільйон 57 тисяч гривень.

Загалом дохід компанії в Україні торік склав понад 1 мільярд 816 тисяч гривень, чистий прибуток з якого становив 287 мільйонів 650 тисяч гривень. Основні групи товарів, які купували українці, — це бензопили, мотокоси, газонокосарки, мінімийки, а також комплектуючі та запчастини для цієї техніки.

"У період активних бойових дій на Київщині наш великий склад перебував в районі прямого ураження ворожими ракетами, декілька складів та офісних центрів навколо згоріло. В цей час ми організували постачання товару в Україну через тимчасовий склад в Чернівцях. Завдяки героїзму ЗСУ та тероборони Київська область була деокупована, і склад STIHL Україна відновив свою повноцінну роботу з 2 травня 2022 року. Попри тривалий простій основного складського приміщення, 2022 рік став рекордним за кількістю проданої кількості товарів та сумою отриманого прибутку для компанії", — відзначив Едуард Д'яченко.

Вже до кінця 2022 року в Україні відкрили близько 70 нових магазинів STIHL. Компанія безкоштовно передала на потреби рятувальників 366 бензорізів (спецтехніка для різання металу) та 200 комплектів запчастин до них, загальною вартістю понад 11,6 млн гривень. Окрім того, понад 100 комплектів бензопил з приладдям, вартістю більш ніж 1 млн гривень, отримали від STIHL ЗСУ, ТРО та прикордонники.

Тривалий час STIHL є відомим гравцем на українському ринку завдяки своїм високоякісним продуктам та надійному обслуговуванню. Рекордна сума податків, сплачена компанією, підкреслює її довіру до економічного потенціалу та стабільності України як інвестиційної платформи. У планах — збільшувати мережу магазинів дилерів та допомагати країні податками та донатами. Один із головних напрямків роботи — розвиток акумуляторної техніки, продаж якої в деяких країнах Європи вже перевершив 50%.

Довідково. Група компаній STIHL є розробником, виробником і продавцем моторизованих інструментів для лісового, сільського господарства й будівництва. Із 1971 року STIHL є найбільш продаваною маркою бензопил у світі. Заснована у 2003 році у Києві, ТОВ "Андреас Штіль" є дочірнім підприємством ANDREAS STIHL AG & Co. K, якому належить ексклюзивне право здійснювати імпорт продукції ТМ "STIHL" в Україну. На сьогодні ТОВ "Андреас Штіль" має дилерську мережу, до якої входить понад 500 магазинів дилерів — фірм, компаній, приватних підприємців, які займаються реалізацією та сервісним обслуговуванням продукції STIHL.