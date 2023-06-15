Владу Києва просять встановити пам'ятник акулі, яка з'їла росіянина в Єгипті

Автор ідеї пропонує створити пам'ятник акулі-борцю із росіянами. За творчим задумом, це має бути фонтан на одній із площ історичного центру чи набережної Києва.

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Київській міськраді запропонували встановити у столиці пам'ятник акулі, яка з'їла 23-річного росіянина на курорті у єгипетському місті Хургада. Про це йдеться у петиції на сайті Київради.

Автор ідеї Мирослав Латик хоче створити пам'ятник у вигляді фонтану на одній із площ історичного центру чи набережної Києва.

"Тема пам'ятного знака є – увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни", – зазначив він.

За 3 дні петиція набрала близько трьох тисяч голосів. Київська влада почне розглядати петицію, якщо за неї проголосують 6 тисяч осіб.

Нагадаємо, що 8 червня акула з'їла 23-річного громадянина РФ Володимира Попова. Інцидент стався поряд із найпопулярнішим пляжем у Хургаді Dream Beach.

За словами очевидців, хлопець загинув на очах у батька, з яким він переїхав у Хургаду кілька місяців тому.

Єгипетська влада вирішила муміфікувати акулу, яка з'їла росіянина. Її тіло виставлять у місцевому музеї. ЗМІ писали, що з акули вдалося дістати голову, грудну клітку та руки жертви.