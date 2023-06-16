"Оригінальний флешмоб": Оля Полякова запропонувала $1000 за плювок у Баскова чи Лепса (відео)

Як заявила Полякова, потрібно дати копняка чи плюнути у російських артистів, записавши це на відео. Тим, хто це зробив, співачка пообіцяла відправити гроші на кредитну картку.

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Українська співачка Оля Полякова запропонувала 1000 доларів тим, хто дасть копняка чи плюне у російських виконавців Миколи Баскова та Григорія Лепса. Відео з такою пропозицією вона опублікувала у себе в Instagram 16 червня.

Так Полякова відреагувала на ініціативу співаків із РФ платити по мільйону рублів за кожен підбитий танк Leopard українських захисників.

За її словами, щоб отримати гроші, потрібно дати копняка або плюнути в Баскова чи Лепса і зняти це на відео. Тим, хто це зробити, Полякова пообіцяла одразу переказати на карту гроші.

"А якщо додасте до цього "Слава Україні", то дві", — сказала Полякова.

Оля Полякова пропонує 1000 доларів

"Акція триває! А якщо дати копняка одночасно обом, то +5000$" — написала співачка в описі до відео.

Зазначимо, що радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram відреагував на ініціативу Полякової. Він назвав її "оригінальним флешмобом".

"$1000 за плювок у баскова чи лепса та $5000 за компняки обом відразу — Оля Полякова запропонувала оригінальний флешмоб", — зазначив Геращенко.

Нагадаємо, що 15 червня Лепс та Басков пообіцяли по 1 млн рублів за знищені Abrams та Leopard. За словами російських артистів, ініціатива з'явилася після розуміння того, що вони "можуть загинути за Батьківщину". Грошова винагорода військових підтримала Міноборони РФ.

Артисти заявили про свою ініціативу у рамках вечірки "Російської медіагрупи", яка відбулася під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.