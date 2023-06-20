Як стати кращим роботодавцем у 2023 році? Беріть участь у Всеукраїнській Премії HR Pro Awards!

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Цього року учасники можуть продемонструвати себе та свою команду у 12 номінаціях:

Номінації у категорії "Проєкти": Стійкість та Благодійність, Рекрутинг, Навчання та Розвиток, Винагорода і Визнання, Добробут та Здоров’я, Різноманіття та Інклюзивність, Діджитальне робоче середовище, HR-аналітика.

Номінації у категорії "Персоналії": CEO року, HR року, Майбутня зірка, HR Influencer.

Розкажіть про командні та особисті досягнення своєї компанії всій Україні!

Встигніть подати заявку до 30 червня https://www.hrproawards.com.ua та опинитись серед ТОПових компаній-номінантів премії: Нова Пошта, Київстар, МХП, ВіЯр, PepsiCo Україна, Puma Ukraine, Kernel, DataArt, Сільпо-Фуд, Фармак, Metinvest, Мережа Аптек "Подорожник", Райффайзен Банк, eldorado.ua та ін.

Подати заявку на участь можна у Кабінеті Учасника до 30 червня. Для цього необхідно заповнити форму, давши відповіді на запитання.

В основі методології премії — всесвітньо визнана модель HR-компетенцій, автоматизована система прийому заявок.

30% від суми заявки організатори будуть перераховувати до благодійного фонду "Діти Героїв".

Разом із вами ми створюємо нову історію HR сфери України!