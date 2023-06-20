Як стати кращим роботодавцем у 2023 році? Беріть участь у Всеукраїнській Премії HR Pro Awards!
Цього року учасники можуть продемонструвати себе та свою команду у 12 номінаціях:
- Номінації у категорії "Проєкти": Стійкість та Благодійність, Рекрутинг, Навчання та Розвиток, Винагорода і Визнання, Добробут та Здоров’я, Різноманіття та Інклюзивність, Діджитальне робоче середовище, HR-аналітика.
- Номінації у категорії "Персоналії": CEO року, HR року, Майбутня зірка, HR Influencer.
Розкажіть про командні та особисті досягнення своєї компанії всій Україні!
Встигніть подати заявку до 30 червня https://www.hrproawards.com.ua та опинитись серед ТОПових компаній-номінантів премії: Нова Пошта, Київстар, МХП, ВіЯр, PepsiCo Україна, Puma Ukraine, Kernel, DataArt, Сільпо-Фуд, Фармак, Metinvest, Мережа Аптек "Подорожник", Райффайзен Банк, eldorado.ua та ін.
Подати заявку на участь можна у Кабінеті Учасника до 30 червня. Для цього необхідно заповнити форму, давши відповіді на запитання.
В основі методології премії — всесвітньо визнана модель HR-компетенцій, автоматизована система прийому заявок.
30% від суми заявки організатори будуть перераховувати до благодійного фонду "Діти Героїв".
Разом із вами ми створюємо нову історію HR сфери України!