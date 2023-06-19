Пішла до сестри і зникла: на Прикарпатті знайшли вбитою 9-річну дівчинку (фото)

9-річна Вероніка Богданюк зникла в селищі Кути Косівського району. Наступного дня її тіло знайшли в кущах зі слідами насильницької смерті.

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В Івано-Франківській області затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки, яка зникла напередодні. Ним виявився двоюрідний дядько дитини. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

9-річна Вероніка Богданюк зникла 18 червня. Востаннє її бачили близько 15 години дня. Батьки звернулися до поліції із заявою про зникнення дитини.

Наступного дня тіло дівчинки, з ознаками насильницької смерті, виявили в хащах на території селища. Правоохоронці встановили, що до вбивства дитини причетний її 34-річний родич.

"Чоловік приїхав у гості до свого двоюрідного брата — батька дівчинки. Коли дитина йшла до сестри, родич рушив за нею. Дядько запропонував скоротити дорогу й заманив дівчинку у хащі. Там зловмисник зґвалтував її та задушив.Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження й оперативно встановити особу, причетну до вчинення злочину", — повідомили у поліції.

Чоловіка затримали, він зізнався у скоєному. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Сумській області 40-річна жінка підозрюється у вбивстві двох своїх новонароджених дітей. Жінка народила двійню і залишила дітей помирати. Тіла немовлят виявили на вулицях села — їх носили собаки.

Раніше повідомлялося, що в Єгипті акула з'їла громадянина Росії. Хлопець загинув на очах у свого батька. Вони переїхали до Хургади кілька місяців тому, там вони купили квартиру та оселилися у житловому комплексі "British Resort".