Заявлена кредитором Argentem Creek Partners пропажа 400 тис. тонн зерна є чистою маніпуляцією – GNT Group

Related video

Заявлена кредитором Argentem Creek Partners (ACP) пропажа 400 тис. тонн зерна з елеваторів холдингу GNT Group є чистою маніпуляцією. Про це у коментарі "Апострофу" заявили власники холдингу Сергій Гроза та Володимир Науменко.

За їх словами, кредитори задля досягнення PR-ефекту та виправдання своєї позиції у судах навмисно об’єднують два окремі, не пов’язані між собою "зернові епізоди": зберігання заставного зерна та трейдинг зерна GNT Group, по якому немає якихось зобов’язань перед кредиторами. Адже крім ведення стивідорного бізнесу холдинг торгує агропродукцією.

Як згадують власники, через блокування росіянами експорту на початку війни GNT Group, як і іншим українським компаніям, крім зерна у порту доводилося зберігати на внутрішніх елеваторах збіжжя врожаю 2021 року. Всього компанія мала у таких сховищах у Вінницькій та Кіровоградській областях біля 170-175 тис. т кукурудзи, 10 тис. т пшениці та 65 тис. т насіння соняшнику.

З метою диверсифікації ризиків, пов’язаних із тривалістю перемовин щодо початку роботи зернового коридору, частину кукурудзи (трохи більше, ніж 90 тис. т з приблизно 170-175 тис. т) було продано за бартерною операцією на внутрішньому ринку в обмін на соняшникову олію. Олія не псується так швидко як зерно і вона більш ліквідна.

Інші трохи більше 80 тис. тонн кукурудзи було продано на експорт через Одеський порт з відкриттям зернового коридору. Також компанія реалізувала порядку 10 тис. тонн власної пшениці, яка теж зберігалась на внутрішніх елеваторах.

Таку ж саму процедуру, як і з обміном кукурудзи, за даними компанії, було проведено з насінням соняшнику. На початок другої фази війни з рф GNT Group зберігав на внутрішніх елеваторах біля 65 тис. т цієї продукції. Соняшник товар, який дуже швидко псується, і ціни на нього на світовому ринку на той час впали у декілька разів.

"Тобто компанія здійснила низку торгівельних операцій з сільгосппродукцією, які дозволили нам у результаті отримати певну комерційну вигоду. Це відбувалось в надскладних умовах невизначеності та низки проблем, пов’язаних з війною. Частиною наших бізнес-рішень я пишаюсь. Загалом мова йде про операції з біля 250 тис. тонн зернових культур та насіння соняшнику. Якщо додати до них зерно, що зберігалось у порту, тоді і вийде у сумі біля тих же 400 тис. т. Але з них тільки 116 тис. тон були в заставі і мають відношення навіть не до ACP, а до Innovatus (Innovatus Capital Partners – ще один кредитор GNT Group. – Ред.), – розказав виданню Володимир Науменко.

Як кажуть у GNT Group, саме цією цифрою приблизно у 400 тис тонн і спекулює у ЗМІ регіональний директор Argentem Джон Паттон, щоб виправдати свою позицію щодо примусового стягнення боргу з захопленням всіх активів GNT Group. В ACP чомусь стверджують, що все це збіжжя на суму $130 млн було списане, а тому дії українців непрозорі та є начебто доказом махінацій. Хоча всі фінансово-господарські документи свідчать про інше.

Нагадаємо, у грудні 2022 року кредитор Argentem Creek Partners заявив про примусове стягнення кредиту в $75 млн (плюс проценти) з GNT Group. І почав намагатись установити контроль над всім бізнесом холдингу. ACP володіє та керує фондами-кредиторами ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP (фонди знаходяться на Кайманових островах).

Холдинг GNT Group володіє великим зерновим терміналом в Одеському морському торговельному порту (більше відомий на ринку під назвою "Олімпекс") та є трейдером агропродукції.

Ключове звинувачення іноземних кредиторів, на якому будується вся аргументація на користь таких агресивних дій: начебто GNT Group незаконно утилізував 400 тис. тонн зерна та насіння соняшнику на $130 млн.

При цьому, ACP у якості застави мав тільки корпоративні права GNT Group, а не зерно. Інший кредитор, Innovatus Capital Partners, крім корпоративних прав отримав в заставу трохи більше 100 тис. тонн зерна, яке знаходилось на портовому елеваторі. Через напад росії та блокування експорту навесні 2022 року зерно в порту було пошкоджене. Для інспекції була залучена відома міжнародна інспекційно-сертифікаційна компанія Bureau Veritas, яка задокументувала псування зерна через його зволоження.