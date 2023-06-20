Зеленський відповів на петицію щодо заборони розповсюдження російських книг в Україні

Європейські чиновники можуть сприйняти ухвалення закону щодо заборони книг із Росії та Білорусі за дискримінацію та ускладнити процес відповідних перемовин стосовно вступу нашої держави до ЄС.

Related video

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо підписання закону 2309-ІХ, який регламентує ввезення і розповсюдження видавничої продукції з території Росії та Білорусі. На сайті Офісу Президента опубліковано відповідне повідомлення.

Керівник держави зазначив, що Міністерство юстиції України запропонувало ветувати закон. Фахівці з Кабміну вгледіли у ньому "ознаки невідповідності частині третій статті 10 та частині другій статті 24 Конституції України".

Представники Міністерства закордонних справ України також не оцінили позитивно ініціативу. У відомстві вважають, що ухвалення рішення не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини. Європейські чиновники можуть сприйняти це за дискримінацію та ускладнити процес відповідних перемовин стосовно вступу нашої держави до Європейського Союзу. МЗС також пропонує ветувати закон.

Зеленський звернув увагу, що проєкт надали стороні ЄС для додаткової оцінки. Керівник держави доручив українському уряду додатково опрацювати питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та повідомити про результати.

Закон про заборону книг із Росії та Білорусі

У червні 2022 року депутати Верховної Ради ухвалили норми законодавства, які регламентують ввезення і розповсюдження в Україні видавничої продукції з Росії та Білорусі. Також під забороною видавнича продукція тимчасово окупованих українських територій.

Документ посилюється обмеження щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту, регламентує український книжковий ринок щодо цього питання, а також запроваджує обмеження до видань, виданих мовою держави-агресора, що ввозяться з інших країн.

Нагадаємо, наприкінці травня у Росії поліція аеропорту затримала пасажирку, яка читала книгу українською мовою. Пасажири поскаржилися на жінку, яку згодом забрали силовики.