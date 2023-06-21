Кількість загиблих зростає: рятувальники показали, як справляються із наслідками підриву Каховської ГЕС (фото)

Жителям Херсонської та Дніпропетровської областей рятувальники продовжують підвозити питну воду, попри ризики. Під час ліквідації наслідків повені на Херсонщині російські окупанти вже поранили 16 ліквідаторів.

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Рятувальники продовжують знаходити тіла людей, які загинули через повінь, спровоковану підривом греблі Каховської ГЕС. Їм уже вдалося виявити 21 загиблого, йдеться у повідомленні МВС України.

"Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих і поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема п'ять — через прицільні постріли росіян", — йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі відомства.

За інформацією пресслужби профільного міністерства, упродовж двох тижнів, які триває ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС, 28 людей було поранено. Серед них – і 16 ліквідаторів.

Наразі поліцейські продовжують забезпечувати людей у постраждалому регіоні (Херсонська область, — ред.) питною та технічною водою.

Про ситуацію на Херсонщині повідомила також пресслужба ДСНС.

"Сьогодні рятувальники відкачали понад 18,3 тис. тонн води із 223 підвалів та будинків. З початку робіт — понад 182,3 тис. тонн із 795 будинків та підвалів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що від початку ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС вже привезли постраждалим людям 544 тонни води.

У Херсонській області рятувальники щодня наражають себе на небезпеку, доставляючи людям воду Фото: ДСНС

Ліквідують результати техногенного паводка й у Дніпропетровській області. Там без води залишилися мешканці Нікопольського та частково Криворізького районів. Рятувальники продовжують підвозити технічну та питну воду.

Рятувальники продовжують підвозити до Дніпропетровської області питну воду Фото: ДСНС

Проблеми з водою спостерігаються і в Кривому Розі, оскільки значна частина міста "харчувалась" водою саме з Каховського водосховища, що обміліло зараз.

У деяких мікрорайонах води взагалі немає. Туди комунальники підвозять питну воду. Також у місті створили прибудинкові питні колонки: воду з них можна вживати для пиття та приготування їжі.

Страждають також мешканці багатоповерхових будинків практично у всьому місті: на верхні поверхи вода не доходить. У місті запроваджено режим економії водних ресурсів: суворо заборонено використовувати воду для поливу садових ділянок. Заборона торкнулася також роботи автомийок. Більшість криворізьких фонтанів також не працює через режим суворої економії води.

У регіоні, за інформацією чиновників, уже стартувало будівництво каналу "Інгульець-Південне", який має вирішити проблему з питною водою для городян.

Нагадаємо, мешканців Криворізького району закликали зробити триденний запас води. За словами начальника Криворізької РВА, три громади позбавлені водопостачання повністю, ще кілька громад частково. Дніпровська ОВА направила в кожну з них місткості із запасами 24 кубометри.

А 19 червня українцям показали, що зараз відбувається із Каховським водосховищем біля ЗАЕС. На знімках, що їх зробили супутники американської компанії Planet Labs, видно, що рівень води у водосховищі в районі ЗАЕС та Нікополя залишається критично низьким.