Україна може отримати спецзапрошення до НАТО, — Єрмак (відео)

Андрій Єрмак спробував донести до світової спільноти, що відсутність чіткої реакції Альянсу на вступ України до НАТО дуже деморалізує пересічних українців.

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Україна може найближчим часом отримати запрошення до НАТО з "відкритою датою". Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак у середу 21 червня, виступаючи в американському стратегічному центрі Atlantic Council.

"Ми очікуємо, що Україну запросять до НАТО з відкритою датою. Це буде конкретний сигнал", — сказав Єрмак.

Глава ОП зазначив, що Україна як ніколи зараз потребує членства в НАТО, оскільки це забезпечить нашій країні безпеку. Єрмак також сказав, що в Україні чекають чітких сигналів від Альянсу.

А ще Єрмак під час свого виступу заявив, що відсутність з боку НАТО конкретних сигналів дуже деморалізує громадян.

Глава ОП також зазначив, що до безпосереднього вступу до НАТО Україна має отримати гарантії безпеки, які дадуть нам достатньо можливостей для оборони.

Виступ Єрмака перед Atlantic Council: про що ще говорив політик

Під час свого виступу Єрмак торкнувся теми безпеки. Він наголосив, що Атлантична рада є одним із провідних аналітичних центрів у сфері міжнародної політики, який поєднує потужний та впливовий колективний інтелект.

Крім того, Україні потрібна підтримка Атлантичної ради, оскільки країна намагається перемогти державу-агресор Росію.

"Лозунг Атлантичної ради — "Працювати разом, щоб забезпечити майбутнє. Відновлення атлантичної спільноти для протидії глобальним викликам" — цілком і повністю відповідає надіям України, яка не бачить свого майбутнього без колективного та демократичного Заходу", — додав Андрій Єрмак.

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Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що на саміті НАТО оголосять про багаторічний пакет допомоги для України. За словами генсека Альянсу Йєнса Столтенберга, українські військові продовжують щоденну боротьбу з російською агресією. Новий пакет допомоги потрібен для того, щоб ЗСУ остаточно пішли від радянської моделі армії.

Зауважимо, що 17 червня ЗМІ писали про те, що лідер США Джон Байден не спрощуватиме вступ України до НАТО. За словами журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, політик дав негативну відповідь на пряме запитання.