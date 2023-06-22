"Російська пропаганда затьмарила мозок": у центрі Харкова 14-річна дівчинка співала гімн РФ

Під час обшуку у підлітка було виявлено різноманітну колекцію символіки — російські прапори, гасла на підтримку царя і царської Росії, а також символіку радянського періоду.

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У Харкові було встановлено особу дівчини-підлітка, яка розклеювала проросійські листівки, агітувала за створення "Харківської народної республіки" та записувала ролик із символікою та гімном країни-агресора в центрі міста. Про це повідомляють у Національній поліції Харківщини.

21 червня небайдужі городяни звернулися до правоохоронних органів з інформацією про дівчину, яка розклеювала листівки із "символами" так званої "Харківської народної республіки" на площі Свободи біля намету "Все для перемоги".

За даними начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова, дівчину разом з її матір'ю вже допитали, а також провели обшук у їхньому будинку.

"Малолітня співачка вже визнала свою провину і заявила, що шкодує. Однак, мабуть, велика кількість спожитої російської пропаганди затьмарила молодий мозок", — зазначив він.

Матір стверджує, що вона не була в курсі антиукраїнських переконань своєї дитини, незважаючи на те, що дочка висловлювала явну позицію "за мир". Вона дізналася про відео з символікою тільки після того, як класний керівник повідомив їй про це.

У підлітка було виявлено різноманітну колекцію символіки, що виражає його проросійські переконання. У колекції були присутні російські прапори, гасла на підтримку царя і царської Росії, а також символіка радянського періоду. Усі ці елементи були створені самою дівчиною-підлітком. Крім того, вона також збирала радянські рублі як артефакти, що зберігаються.

"Очевидно, що країною-агресором вона захоплюється серйозно. А настільки потужні антиукраїнські настрої навряд чи могли залишитися непоміченими з боку матері", — додає начальник слідчого управління поліції Харківщини.

Оскільки підліток не досяг віку кримінальної відповідальності, матері буде пред'явлено обвинувачення в невиконанні батьківських обов'язків у зв'язку з проступком дочки.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що співробітники СБУ успішно запобігли передачі конфіденційної інформації від однієї з обласних військово-цивільних адміністрацій до Росії.

Раніше, 16 червня, співробітники СБУ повідомили про підозру екс-заступнику міністра оборони України та одному з його підлеглих, які незаконно привласнили з державного бюджету понад 1 млрд гривень.