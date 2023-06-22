У Львові жінку в комі доправили до лікарні після сеансу масажу в приватному кабінеті

35-річну львів’янку госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії у важкому стані. Медикам вдалося стабілізувати стан жінки.

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У Львові 21 червня до лікарні просто з кабінету масажу в стані коми з підозрою на травму шийного відділу хребта доправили жінку. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент трапився у приватному салоні краси. Клієнтка знепритомніла під час процедури масажу. Працівники салону викликали швидку. Постраждалу в стані коми ушпиталили до лікарні святого Луки у Львові.

У пресслужбі Першого медоб'єднання Львова повідомили, що 35-річну львів’янку госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії у важкому стані. В неї діагностували важку травму шийного відділу хребта. Медикам вдалося стабілізувати стан пацієнтки.

"Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки покращується, спостерігається позитивна динаміка", — розповіли в лікарні.

За словами медиків закладу, вони повідомили про травмування жінки у масажному кабінеті правоохоронцям. У поліції Львівщини зазначили, що проводять перевірку щодо згаданого факту.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську ТЦК заборонила лікарням госпіталізувати призовників без погодження. Це пов'язано з тим, що рада оборони Івано-Франківської області вирішила взяти на військовий облік усіх чоловіків віком від 18 до 59 років.

Раніше повідомлялося, що жінка, яку в лікарні визнали мертвою, ожила на власних поминках. Місцеву жительку доправили до лікарні з підозрою на інсульт і зупинкою серця та дихання. У лікарні медики спробували її реанімувати, а після того, як пацієнтка на них не відреагувала, черговий лікар констатував її смерть.