Міноборони отримало в управління "Укрнафту" з порушенням закону — ЗМІ

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Міністерство оборони України має припинити керувати отриманими нею ПАТ "Укрнафта" та "Укртатнафта", а керівник обох компаній Сергій Корецький має позбутися посади в одній із них. Такі висновки можна зробити з депутатського звернення народного депутата України Олексія Кучеренка до Антимонопольного комітету України, передає "Телеграф".

У своєму зверненні політик акцентує увагу на тому, що Міноборони керує 50%+1 акція "Укрнафта" і 56,9464% "Укртатнафти", що вимагає від АМКУ надання дозволу на концентрацію. Так, згідно зі статтею 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції", концентрацією вважається набуття контролю за більш ніж 25% і 50% акцій підприємства.

"Згідно зі статтею 20 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" органи влади зобов'язані отримувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом. А отже, повинен був надаватися дозвіл", — зазначає у своєму зверненні Олексій Кучеренко.

При цьому на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету відсутня інформація про прийняття Комітетом рішень за результатами розгляду заяв про надання Міністерству оборони України дозволу на концентрацію у вигляді отримання в управління пакетів акцій ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Тобто ці концентрації могли відбутися без отримання дозволів Антимонопольного комітету України, наявність яких необхідна.

Також дозвіл на концентрацію потрібен і для суміщення Сергієм Корецьким керівних посад одразу у двох підприємствах — ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Відповідний запит Олексій Кучеренко подавав уже двічі.

"Бездіяльність Антимонопольного комітету України щодо неприйняття розпоряджень про початок розгляду справ і відповідно рішень про порушення з накладенням штрафів за здійснення концентрацій без дозволу Комітету може давати ринку неправдиві сигнали щодо можливого уникнення відповідальності за недотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції", — зазначає нардеп.

У зв'язку з цим Олексій Кучеренко просить надати інформацію, чи надходили до АМКУ дозволи на концентрацію Міністерством оборони активів "Укрнафти" та "Укртатнафти", і якщо не надходили, повідомити, які заходи було вжито на це порушення законодавства. Зокрема, політик вимагає розслідування Антимонопольним комітетом.

Також він вважає за доцільне з'ясувати відповідність вимогам законодавства суміщення громадянином Корецьким С.Ф. керівних посад у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" та розгляд справи щодо ознак вчинення АРМА порушень під час відмови проведення конкурсу на визначення управителя заарештованими активами ПрАТ "ПК "Укрнафтобуріння".

Як неодноразово повідомляло "Укрнафтобуріння", ПАТ "Укрнафта" і АРМА грубо порушують закон, намагаючись отримати від АМКУ дозвіл на концентрацію активів "Укрнафтобуріння" з порушеннями процедури.