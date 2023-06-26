Контрольовані директори кредитора Argentem "злили" в суді працюючі компанії GNT Group, поставивши під ризик експорт українського зерна – ЗМІ

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"Свої" контрольовані директори Джона Паттона, регіонального директора американського фонду Argentem Creek Partners (ACP) "злили" в суді щодо банкрутства працюючі компанії українського холдингу GNT Group з їх трудовими колективами, поставивши під ризик контракти та відвантаження українського зерна на експорт під час війни. Про це пише видання "Діло", яке дослідило історію протистояння між іноземним кредитором та українським стивідорним оператором.

Журналісти видання нагадали, що банкрутом можна вважати компанію, яка не може розрахуватись за пред’явленим боргом — тобто неплатоспроможну.

У судових позовах Madison Pacific Trust Limited – агент Argentem Creek Partners, який не є кредитором українських компаній GNT Group, виставив вимоги на суму біля 15 млн грн до "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та біля 80 млн грн до "Металзюкрайн корп лтд".

Новопризначені підконтрольні директори від кредитора — юристи Hillmont Partners Ігор Кулак ("Олімпекс") та Андрій Дашо "(Металзюкрейн") — без заперечень (і вочевидь незаконно) визнали заборгованість перед Madison, а також заявили, що компанії не здатні погасити заборгованість через відсутність коштів у необхідному розмірі.

Натомість представники трудових колективів "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн корп лтд" стверджують, що на рахунках було більше коштів, ніж заявлено до сплати. Тобто, вони були платоспроможними. Адже компанії на той час активно надавали послуги з перевалки агропродукції у порту в рамках зернового коридору.

Нагадаємо, інвестиційний фонд ACP наприкінці минулого року, під час війни з рф, оголосив про примусове стягнення боргу з холдингу GNT Group. Кредит під заставу корпоративних прав був взятий наприкінці 2019 року. Згідно договірним документам, сторона кредитора отримала право на прийняття певних управлінських рішень.

20 грудня 2022 року фонд дав українцям на виконання зобов’язань ($75 млн плюс відсотки) пару годин. І в той же день, за допомогою Madison Pacific Trust Limited змінив директорів трьох українських компаній: "Олімпекс Купе Інтернейшнл", "Металзюкрайн корп лтд" та "Зерновий перевантажний комплекс "Інзерноекспорт". Керувати стивідорним бізнесом призначили людей без досвіду — львівських юристів від юркомпанії Hillmont Partners. Адресу реєстрації компаній змінили з Одеси на Львів (за адресою офісу Hillmont Partners).

Як раніше припустили журналісти "Бізнес Цензору", така зміна знадобилась ACP, щоб скористатись зв’язками юристів у львівській судовій системі. Ба більше, нинішні та колишні партнери Hillmont Partners мають давні зв’язки не тільки у Львові, а й на самих вищих сходах української влади.

На початку лютого 2023 року Джон Патону публічно оголосив про те, що він ініціює банкрутство компаній холдингу.

У лютому Господарський суд Львівської області відкрив провадження у справі про банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл". А у березні — про банкрутство "Металзюкрайн корп лтд". Обидва рішення прийняв суддя Андрій Цікало.

У свою чергу трудовий колектив GNT Group оскаржує ці рішення як незаконні. Зараз справи по обох компаніях перебувають у Західному апеляційному господарському суді.

Чергове засідання цього суду (судді Віра Гриців, Оксана Зварич та Ірина Малех) має відбутися 27 червня цього року.

Загалом справа слухається вже чотири місяці, а суд не приступив до її розгляду по суті.