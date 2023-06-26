Убивство журналіста Шеремета: судовий розгляд через 3 роки розпочали з самого початку

Розгляд справи про загибель почався спочатку через зміну присяжних. Наступне засідання призначено на 21 серпня.

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Судовий розгляд у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета, що вже триває майже три роки, розпочинається з самого початку. Про це розповів кореспондент УП із суду.

Із трьох присяжних, призначених для участі в суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, двоє не змогли взяти участь. Одного з них мобілізували до лав Національної гвардії, а інший покинув країну. У зв'язку з цим, у вересні 2022 року ці присяжні були звільнені.

Новий склад присяжних було відібрано 2 червня 2023 року для участі в суді у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. До цього складу увійшов один присяжний, який залишився від попереднього складу, а також один із запасних присяжних, який був запрошений для заміщення відсутнього учасника.

Унаслідок зміни присяжних розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета має розпочатися з самого початку. Наразі процес ще не запущено, і судовий розгляд очікує початку.

Засідання, яке було заплановано на 23 червня, було перенесено через відсутність двох із трьох обвинувачених. Тільки Юлія Кузьменко з'явилася на засідання, тоді як Яна Дугарь повідомила, що перебуває на навчаннях. Причина відсутності Андрія Антоненка не була озвучена, проте прокурору було надано документи, що пояснюють його відсутність. У зв'язку з цим, засідання було перенесено, щоб забезпечити участь усіх обвинувачених і справедливий розгляд справи.

Наступне засідання призначено на 21 серпня.

Нагадаємо, слідство не просунулося за жодною з версій у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Як стало відомо, журналіст напередодні трагедії скаржився на стеження. Вибух стався о 7:45 ранку, коли Шеремет виїхав із будинку і проїхав кілька десятків метрів.