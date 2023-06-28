За крок до трагедії. У Польщі з даху будинку зняли 4-річну дівчинку з України: де була матір

Ситуація була динамічною та дуже небезпечною, адже маленька дитина кілька разів підходила до краю даху.

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У Польщі у Варшаві на краю крівлі одного з багатоквартирних будинків помітили 4-річну дівчинку, яка там гуляла. Про це повідомляє місцевий сайт поліції.

Очевидці побачили дитину і зателефонували до відповідних служб. На місце оперативно прибули пожежно-рятувальні бригади на кошовому підйомнику. Вони піднялися на дах будівлі та благополучно зняли з нього дівчинку.

"Ситуація була динамічною та дуже небезпечною, адже маленька дитина кілька разів підходила до краю даху", — повідомляють у поліції.

Далі поліцейські почали з'ясовувати, як дитина сама опинилася на даху. Виявилося, що матір дівчинки — 41-річна громадянка України. Жінка перебувала вдома у стані сильного алкогольного сп'яніння і навіть не помітила, що дитина зникла.

Українку затримали, а дитину передали тверезому батькові, який повернувся за місцем проживання з роботи.

Слідчі відділу поліції Урсинова висунули звинувачення 41-річній громадянці України у створенні прямої небезпеки загибелі чи тяжкого ушкодження здоров’я своєї дочки. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Нагадаємо, що у Польщі трагічно загинув 14-річний підліток із України. Він з товаришем катався на велосипеді, коли його збило авто, яке зіштовхнулося з іншим легковиком.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з даху впав 17-річний українець, який нелегально працював на будівництві. Під час укладання металевої бляхи на покрівлі 4-поверхового будинку підліток зірвався й упав на тротуар.