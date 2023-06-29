Конфлікт довкола лікарні Мечникова в Дніпрі: головлікар звинуватив Філатова у брехні щодо документів

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Міська рада Дніпра з травня 2021 року не візує документи, які стосуються меж Обласної клінічної лікарні імені Мечникова, через що у головного лікаря і депутата міської ради від партії "Слуга народу" Сергія Риженка виник конфлікт із міським головою Борисом Філатовим. Про черговий виток конфлікту Риженко написав на своїй сторінці у Facebook, звинувативши Філатова у обмані і зневазі до лікарів, передають "Українські новини".

"Борисе Альбертовичу, Вам можна все. Плювати на білий халат. На Лікарню Мечникова. Оббріхувати. Сіяти ненависть і розбрат. Ганьбити. Чорнити. Намовляти. Залякувати. Це — Ваш вибір. Єдине: не робіть лікарню заручницею "лічняка". Маєте претензії до мене і докази — судіться. Але насправді питання просте: Борисе Альбертовичу, з травня 2021 року документи лікарні Мечникова візуються в міській раді. Відповіді — немає. 2 роки, пане мер!!! Ми не закриємо цю тему, поки не отримаємо на руки документи про межі лікарні Мечникова. Публіка має знати, що саме це і є "голка Кащея" в цьому скандалі", — написав він.

У відповідь в коментарях до свого допису, де Риженко розмістив цей же пост, Філатов написав, що халат головлікаря не білий, а чорний. "Я відповідаю конкретно по кожному пункту Ваших брехливих звинувачень. А Ви постійно маніпулюєте емоціями про війну та прикриваєтесь пораненими. Щоб закінчити. Тут. Пубічно. Дайте відповідь тільки на одне питання: "Скільки було Вами особисто зроблено операцій?" Нуль", — написав міський голова.

Раніше Філатов звинуватив Риженка в тому, що той як керівник лікарні подав не всі документи для оформлення земельної ділянки під лікарнею, і як депутат міської ради не голосував за рішення, з цим пов’язані.

Близько тижня тому Риженко записав відеозвернення, у якому сказав, що існує загроза рейдерського захоплення медзакладу, яким він керує. Риженко каже, що до лікарні, приїздили невідомі та робили заміри, поліцію не викликали, бо громадський порядок ці люди не порушували, тож він нікуди не звертався.

"На території ходять люди заміряють та на карту наносять якісь об'єкти, а потім приїжджають люди із відеокамерами та люди з фотоапаратами фотографують місцевість і також її наносять на мапу, а потім виходять принижуючі фільми про лікарню Мечникова на бот-сайтах, починаєш думати, що це не випадково. І я дуже радий, що було порушено питання по рейдерству", – зазначив Сергій Риженко.

Щодо цього міський голова Борис Філатов під час сесії запропонував депутатам підтримати його звернення до правоохоронців.

Клінічна лікарня імені Мечникова є головним шпиталем для поранених з лінії фронту. Вона перебуває в підпорядкуванні обласної ради.