З речами на вихід: у Мінкульті веліли ченцям МП залишити Києво-Печерську лавру (документ)

У Мінкульті наголошують, що "лагідне" виселення ченців УПЦ МП не спрацювало, оскільки опечатані комісією приміщення продовжували використовувати, а ключі так і не віддали.

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Міністерство Культури України та Національний заповідник Києво-Печерська лавра вимагають від ченців Української православної церкви залишити корпус Лаври до 4 липня. Про це в мережі повідомив адвокат УПЦ МП Микита Чекман.

За його словами, відповідний лист надійшов на адресу монастиря.

"Ось такий документ надійшов в монастир від заповідника. Рішення суду, на яке "очікує" міністр Ткаченко вже нікому не потрібно", — обурюється адвокат.

У оприлюдненому документі, підписаному генеральним директором Заповідника Максимом Остапенком, йдеться про те, що Договір про безоплатне використання УПЦ МП державного заповідника Києво-Печерської лаври було розірвано в односторонньому порядку. Комісія з приймання-передачі державного майна вже закінчила свою роботу, про що складено відповідний акт. Акт приймання-передачі державного майна передали Монастирю для підпису, але назад так і не отримали.

"Всупереч вказаному частина корпусів надалі використовується Монастирем, а частина звільнена без передачі ключів заповіднику. З урахуванням зазначеного та враховуючи статус пам’яток Нижньої Лаври, які перебувають під охороною ЮНЕСКО, заповідником ухвалено рішення щодо припинення доступу ченців Монастиря до приміщень, згідно з переліком", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заповідник створив комісію, яка буде опечатувати корпуси і розпочне роботу 4 липня.

"У зв’язку з чим просимо звільнити приміщення та передати ключі від них заповіднику. У разі відмови Монастиря передати ключі від корпусів (приміщень), згідно з переліком, такі замки будуть замінені, а корпуси (приміщення) опечатані", — попередили в заповіднику.

Перелік приміщень додали.

Нагадаємо, що 19 квітня у Києво-Печерській лаврі блокували комісію Мінкульту. Інцидент стався після того, як представники комісії оглянули та опечатали приміщення Лаври, а віряни влаштували там штовханину і перепалку з поліцією.

Раніше повідомлялося, що 30 березня Уряд визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабміну про безоплатну передачу будівель та майна Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у користування УПЦ МП. Через це ченців монастиря попередили про виселення.