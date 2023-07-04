Міноборони відмовляється управляти націоналізованими активами "Укрнафта" та "Укртатнафта". Кому ж дістануться підтприємства?

Міністерства не можуть вирішити, хто повинен керувати державною власністю.

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Міністерство оборони України не може у військовий час керувати активами ПАО "Укрнафта" та "Укртатнафта" що були відчужені на користь Міноборони, та намагається передати їх Міністерству енергетики України. Останнє не готове до цього, адже вже контролює ТОВ "Оператор ГТС України". Про усе це "Телеграф" дізнався з відповіді Міністерства енергетики України на депутатський запит народного депутата України Олексія Кучеренко.

Так, згідно із відповіддю Міненергетики, Міністерство оборони вирішило, що не може у військовий час керувати раніше переданими оборонному відомству підприємствами, бо це означатиме відволікати обмежений людський ресурс. То ж Міністерство оборони вважає за доцільне передати активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" в управління саме Міністерства енергетики України.

У той же час Міністерство енергетики у своїй відповіді народному депутату наполягає на тому, що подібна передача може містити ознаки порушення статті 23 Закону України "Про ринок природного газу" та статті 32 Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо незалежності оператора газотранспортної системи та незалежності оператора системи передачі.

Справа у тому, що обидві статті напряму забороняють одному власникові керувати чи володіти одночасно підприємствами що виробляють чи добувають природний газ чи електроенергію, та компаніях, які транспортують електрику чи "блакитне паливо".

Але Міністерство енергетики передані повноваження управління корпоративними правами держави у АТ "Магістральні газопроводи України" та ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго". При цьому АТ "МГУ" є єдиним учасником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" виконують функції з транспортування електроенергії та природного газу. То ж передача в управління Міненергетики активів ПАО "Укрнафта" та "Укртатнафта" порушить статті 23 Закону України "Про ринок природного газу" та статті 32 Закону України "Про ринок електричної енергії".