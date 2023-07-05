Виїзд за кордон: чому у ПФУ можуть призупинити виплату пенсій

Українці скаржаться, що ПФУ припиняє виплачувати пенсії по інвалідності громадянам, які виїхали за межі держави.

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Пенсійний фонд України може призупинити виплату коштів українцям у разі їхнього виїзду за кордон. Портал "На Пенсії" опублікував подробиці.

Деякі українці у зв'язку з війною та початком масштабним вторгненням військ Росії на територію держави змушені були тимчасово залишити своє місце проживання та виїхати за кордон. У зв'язку з цим певні категорії громадян можуть залишитися без пенсії по інвалідності. Втім такі виплати громадяни мають можливість повернути.

Для пролонгації виплати пенсії необхідно надіслати заяву та документи до Пенсійного фонду. Українці можуть надіслати документи онлайн або відвідати один з офісів держаної організації.

Перелік документів для подання:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

паспорт (у разі надання ID-картки додати виписку стосовно місця реєстрації);

оригінал документа, який підтверджує факт, що фізична особа жива (надає нотаріус);

копію документа щодо статусу біженця або тимчасового захисту (засвідчені консульською установою України чи дипломатичним представництвом, або нотаріально).

У ПФУ зазначили, що особа з інвалідністю з дитинства може отримувати відповідні виплати за наявності права і пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Йдеться про тих громадян, яким інвалідність встановлено у віці до 18 років та отримують соціальну допомогу, яка регламентується нормами Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Нагадаємо, 4 липня експерти розповіли, куди українцям варто звертатися, щоб не втратити частину виплат. У Пенсійному фонді заявили, що громадяни після досягнення пенсійного віку повинні подати документи, які стосуються призначення пенсії, у відповідні інстанції протягом трьох місяців.