Вибухи, постраждалі та самогубство: усе, що відомо про ситуацію в Шевченківському суді (відео)

За попередніми даними, винуватцем є Ігор Гуменюк, який у 2015 році влаштував теракт під Верховною Радою. У МВС заявили, що в результаті підозрюваний помер від вибуху гранати. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент у столиці.

Related video

Надвечір середи, 5 липня, у Шевченківському районному суді міста Києва пролунало одразу кілька вибухів і зафіксовано перестрілку. Є поранені, а винуватець помер. Фокус зібрав усе, що відомо про інцидент.

Перший вибух у суді: що відомо

Перший вибух, за інформацією Київської міської військової адміністрації (КМВА), пролунав о 17:20. Військові конвойної служби Національної гвардії України привезли до приміщення Шевченківського суду підсудного, який і підірвав у туалеті невідомий вибуховий пристрій.

На місце оперативно прибули всі екстрені служби.

"За попередньою інформацією, невстановлений на цей час пристрій підірвав чоловіка, якого доставили на судове засідання", — підтвердив інцидент глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

В Офісі генерального прокурора написали про те, що обвинувачений перебував у туалеті й під час застосування вибухового пристрою намагався втекти із суду, щоб уникнути покарання.

Українські ЗМІ почали стверджувати, що винуватець узяв у заручники двох конвоїрів і закрився з ними в туалеті.

При цьому адвокат обвинуваченого Віктор Байда зазначив, що на судовому засіданні був присутній не особисто, а онлайн. Відразу після трансляція закінчилася, тому він не знав нічого про те, що сталося. Після вибуху йому почали телефонувати журналісти з проханням прокоментувати і поділилися з ним подробицями інциденту.

У Київпастрансі почали перекривати рух транспорту після вибуху, щоб убезпечити людей.

"Затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вул. Дегтярівська, 31. В обох напрямках поліцією перекрито рух транспорту", — ідеться в повідомленні.

Другий вибух у суді: що відомо

Пролунав він за словами очевидців о 19:00, повідомляє кореспондент видання "Укрінформ".

Після цього співробітники правоохоронних органів попросили медиків заїхати на територію суду, а очевидців відійти подалі, адже ситуація все ще нестабільна.

З будівлі Шевченківського районного суду після цього винесли двох людей на ношах. В Офісі генерального прокурора підтвердили, що внаслідок інциденту постраждало двоє співробітників правоохоронних органів, але в якому вони стані — не повідомляють.

Видання "ТСН" звернулося по коментар до речниці Шевченківського управління поліції Ганни Зубрєвої, яка заявила про те, що переговори з обвинуваченим на той момент уже почалися.

Народний депутат Олексій Гончаренко при цьому зазначив, що спецпризначенці почали штурм будівлі суду, а до другого вибуху на місце прибув глава МВС Ігор Клименко, який заявив, що винуватець покінчив життя самогубством.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранено двох бійців Корду. Їхнє життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", — пише глава МВС, також підтвердивши офіційно вище зазначену інформацію.

Вибухи в суді: хто винуватець

За попередніми даними, винним у вибухах у будівлі суду є Ігор Гуменюк. Чоловік у 2015 році влаштував теракт під будівлею Верховної Ради, що призвело до загибелі людей.

Суддя-спікерка Шевченківського районного суду відповіла в коментарі виданню "Суспільне", що вибухи пролунали в момент конвоювання із зали суду Ігоря Гуменюка, проте офіційних підтверджень того, що саме він стоїть за вибухами, поки що немає.

"На сьогоднішньому засіданні Гуменюку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підтвердити, що вибухи влаштував він, поки що не можуть", — ідеться в повідомленні.

Один з адвокатів Олександр Свиродовський підкреслив, що також поки не може підтвердити, що підривником був його підзахисний.

Теракт під будівлею Верховної Ради: що відомо

31 серпня 2015 року Ігор Гуменюк кинув гранату в бік співробітників правоохоронних органів під стінами Верховної Ради України, писали в ТСН. Арсен Аваков, який на той момент обіймав посаду глави МВС, заявив, що винуватець був бійцем батальйону "Січ".

"Затримано Гуменюка Ігоря Володимировича, використав гранату типу РГО, військові скажуть, що це за граната. Одна граната була при ньому під час затримання, іншу він кинув, зізнався в цьому. Чека від гранати була в нього", — повідомляв він.

Протестувальники були проти позачергового засідання Верховної Ради, на якому мали ухвалити проєкт змін до Конституції, які передбачали децентралізацію та можливий особливий порядок самоврядування на окремих територіях.

Тоді від дій Ігоря Гуменюка загинуло четверо людей і десятки отримали серйозні поранення. Суд над ним тривав майже 8 років.