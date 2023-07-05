У Шевченківському суді Києва стався вибух: спецназ штурмує адмінбудівлю (фото)

Обвинувачений Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи в суді в Києві, за повідомленнями, загинув на місці.

Related video

У будівлі Шевченківського суду пролунав вибух. Спецназ почав штурм будівлі суду. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Після вибуху з будівлі суду вибіг поліцейський і попросив терміново під'їхати швидку допомогу.

Також нардеп Олексій Гончаренко повідомляє, що спецпризначенці почали штурм будівлі.

Після інциденту до Шевченківського райсуду приїхав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Пізніше стало відомо, що обвинувачений Ігор Гуменюк, який влаштував вибухи в суді в Києві, загинув на місці. За попередньою інформацією, він підірвав себе, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Під час штурму приміщення поранено двох бійців КОРДу. Їхнє життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", — розповів міністр.

Ігор Гуменюк Фото: Telegram

Нагадаємо, 30 червня повідомлялося, що в аеропорту Кишинева сталася стрілянина і постраждалих почали оперативно евакуювати. Місцеві видання повідомляли, що 43-річний чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева 30 червня, розшукується Інтерполом за вбивство "впливової людини".