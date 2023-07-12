"Мінімалізм, модерн та хай-тек: керівниця київської студії дизайну YOUSUPOVA розповіла, як війна в Україні вплинула на інтер'єрний дизайн

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Студія архітектури і дизайну інтер'єру YOUSUPOVA, заснована 11 років тому, спеціалізується на преміум та бізнес-сегментах. У воєнний час архітектурно-інтер'єрний ринок зіштовхується зі значними викликами, які пов'язані зі зниженням кількості замовлень.

За час свого існування студія, заснована в Києві, успішно виконала понад 400 проектів не лише в Україні, а й у більш ніж 10 інших країнах світу. Це включає квартири, котеджі, таунхауси, офіси та магазини. YOUSUPOVA віддаєперевагу таким стилям, як лофт, модерн, ар-деко, хай-тек, етно, але найбільше мінімалізму. Студія переважно працює з природними та екологічно чистими матеріалами.

Керівниця студії, Дінара Юсупова, корінна кримчанка, ділиться своєю історією про зміни, пов'язані з наслідками війни для інтер'єрного дизайну: Під час війни ми не могли собі дозволити покинути нашу улюблену професію, незважаючи на небезпеку обстрілів та зменшення кількості замовлень. Незважаючи на перешкоди та труднощі, наша студія постійно вдосконалюється та трансформується, вивчаючи нові тенденції та технології в галузі архітектури і дизайну інтер'єру.

Наша команда прийняла рішення не тільки адаптуватися до реальності, але й звернути увагу на нові напрямки. Перший напрямок — розробка концепцій для житлових та громадських просторів, здатних забезпечити безпеку людей у будь-яких критичних ситуаціях таумовах. Ми почали досліджувати передові інновації, технології та матеріали, які можуть мінімізувати вплив різних зовнішніх факторів, що можуть порушити функціонування жилого приміщення, а також робити дизайн стійким. Інтер'єрний дизайн систематично поповнюється незвичайними матеріалами, нам важливо досліджувати нові стійкі матеріали та рішення, які не завдають шкоди навколишньому середовищу, ми почали звертати увагу на використання не тільки простих та доступних матеріалів, але й тих, що можна створювати за допомогою адитивних технологій.

Я пишаюсь тим, що моя студія архітектури та дизайну інтер'єру може надавати клієнтам повний спектр послуг, включаючи не лише дизайн інтер'єру, але й високоякісну інженерію. Ми розуміємо, що впровадження сучасних інновацій у житлових приміщеннях має велике значення. Тому пропонуємо встановлення літієвих акумуляторів, сонячних панелей, опалювальних радіаторів, антипотопних датчиків, систем водоочищення, очищення повітря та зволоження, а також інтеграцію розумного будинку та системи безпеки.

Команда студії прагне забезпечити, щоб відключення електроенергії або інші побутові проблеми не ставали кошмаром для наших клієнтів. Разом ми створюємо житлові простори, які поєднують у собі комфорт, автономію та стійкість до непередбачених ситуацій. Ми готові допомогти нашим клієнтам здійснити свою мрію про сучасний та функціональний будинок, в якому вони будуть почувати себе затишно і захищено у будь-який час.

Говорячи про громадську безпеку, ми бажаємо подарувати українським містам нашу концепцію сучасних автобусних зупинок-укриттів, які не тільки естетично привабливі, але, щонайголовніше, здатні захистити людей від осколків. Ми помітили, що під час повітряних тривог поверхневий громадський транспорт припиняє рух, а людям в таких ситуаціях негайно потрібне найближче укриття — найближча можливість може бути тільки на автобусній зупинці.

Другий напрямок — участь у архітектурних конкурсах. Ми впевнені, що ця галузь буде активно розвиватися в нашій країні, і ми хочемо внести свій внесок у трансформацію та відновлення культурних об'єктів України. Наша команда прагне допомогти відновленню, покращенню та модернізації інфраструктури, яка відображає нашу культуру та історію, відповідаючи духу часу. Ми прагнемо, щоб наші проекти були не тільки привабливими, але й сучасними, функціональними та безпечними для своїх користувачів.

Наша команда повна ентузіазму та відданості до досягнення цих цілей. Ми впевнено долаємо перешкоди, і наша мета — створювати простори, які приносять радість і натхнення нашим клієнтам, а також сприяють розвитку нашого суспільства.

Під час воєнного періоду в нашій студії ми підтримуємо та допомагаємо один одному, а також активно беремо участь у благодійних ініціативах, які підтримують нашу армію та постраждалих від агресії людей. Допомога у подоланні поточних викликів надихає нас на нові професійні досягнення.

https://www.instagram.com/yousupova.design/