"Пожежу на АЗС ліквідовано": вогонь знищив заправку та вісім машин, — Кличко (відео)

Троє постраждалих госпіталізовані з опіками різного ступеню. Пожежу на площі 1500 кв. метрів загасили.

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9 липня на столичній АЗС сталася масштабна пожежа, внаслідок якої постраждали люди. Деталями щодо наслідків події поділився у соцмережах міський голова Києва Віталій Кличко.

"Пожежу на АЗС ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень", — написав він.

Мер проінформував, що медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків, наймолодшому з них 17 років.

Пізніше Кличко додав, що пожежа виникла внаслідок удару машини в заправляльну колонку.

З його слів, вогонь повністю знищив будівлю та наземне обладнання автозаправки, а також 8 автівок.

Київський мер проінформував, що госпіталізовані постраждалі отримали опіки різного ступеню.

Також Фокус повідомляє, що у соцмережах оприлюднили відео моменту зіткнення авто з колонкою на АЗС. На кадрах можна побачити, що кабріолет залетів з дороги на територію автозаправки та зіткнувся з колонкою. Вогонь спалахнув миттєво.

Нагадаємо, столична АЗС загорілася вдень 9 липня. Стовп чорного диму можна було побачити з різних точок міста. Повідомлялося, що причиною пожежі стала ДТП — автівка на швидкості влетіла на заправку та врізалася у сховище з паливом.

Також 9 липня стало відомо про ДТП у Київській області, внаслідок якого загинула дворічна дитина. П’яний водій врізався у дерево, внаслідок аварії постраждали двоє дітей та четверо дорослих.