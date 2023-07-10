"Укрнафта" не може змінювати членів наглядової ради "Укрнафтобуріння" - у Нацкоміссії із цінних паперів та фондового ринку дали чітке пояснення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дала чітку відповідь щодо спроб змінити членів наглядової ради УНБ.

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Будь-яка спроба ПАО "Укрнафта" що здійснює управління тимчасово заарештованими активами ПАО "Укрнафтобуріння" (УНБ) змінити членів наглядової ради, що представляють інтереси акціонерів компанії, є незаконною, повідомляє "Телеграф".

Таку чітку відповідь надала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у відповідь на запит одного з акціонерів ПАО "Укрнафтобуріння" компанії АРЕС СИСТЕМС ЛТД що володіє 22,49% УНБ.

Згідно із статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства", до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, або незалежні директори.

У той же час ПАО "Укрнафта", що здійснює управління активами УНБ, котрі були заарештовані судом та передані в управління Агентства із розшуку та менеджменту активів отриманих злочинним шляхом (АРМА), є лише управителем активів "Укрнафтобуріння".

Як наголосила у власній відповіді Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, згідно статті 1029 Цивільного кодексу України компанія-управитель, тобто ПАО "Укрнафта", має право лише здійснювати управління в інтересах сторони, що надала їй право управління, тобто АРМА. Але й сама АРМА не є власником чи акціонером ПАО "Укрнафтобуріння", то ж ані Агентство, ані "Укрнафта" не мають права змінювати членів наглядової ради УНБ, котрі представляють інтереси діючих акціонерів компанії, у даному випадку АРЕС СИСТЕМС ЛТД.

Відповідь НКЦПФР. стор.1

Відповідь НКЦПФР. стор.2-3

До того ж, питання арешту судом та передачі в управління ПАО "Укрнафта" арештованих активів не визнається та буде оскаржуватися в суді акціонерами "Укрнафтобуріння". Крім того, мова йде про порушення керівництвом АРМА закону, і хоча останнє вже звільнено, власники УНБ намагатимуться притягнути їх до відповідальності за численні порушення закону.