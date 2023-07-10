На Київщині священнослужитель УПЦ МП відбивався від вірян вогнегасником (відео)

Місцеві жителі прийшли виконати рішення міськради, згідно з яким Спасо-Преображенський собор перейшов під контроль ПЦУ. Проте представники УПЦ МП відмовились виконувати його.

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У Білій Церкві на Київщині між священнослужителями УПЦ МП і містянами стався конфлікт біля Спасо-Преображенського собора. Все через невиконання УПЦ МП рішення про перехід храму під контроль ПЦУ. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

Зазначається, що 10 липня місцеві мешканці прийшли в Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ, але не змогли потрапити всередину храму через опір прихильників УПЦ МП. Один із служителів дістав вогнегасник і почав відбиватися ним від вірян, розбризкуючи газ.

Після потасовки жителі Білої Церкви разом із представниками ПЦУ таки потрапили у Спасо-Преображенський собор. Як повідомив новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич, представники УПЦ МП забрали ікони із собору.

"Двері храму були не лише закриті, але і заварені зсередини металевим щитом" — повідомив митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря.

Він додав, що від 30 червня 2023 року єдиним законним користувачем Спасо-Преображенського собору м. Біла Церква є Управління Білоцерківської єпархії ПЦУ.

На місці також працювали правоохоронці для забезпечення порядку.

Нагадаємо, що в УПЦ МП поскаржилися, що через те, що заповідник опечатував корпуси Києво-Печерської лаври, а віряни "через технічні причини" не змогли потрапити на богослужіння.

Раніше Мінкульт України та Національний заповідник Києво-Печерська лавра вимагали від ченців УПЦ МП залишити корпус Лаври до 4 липня.