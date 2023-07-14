Україна почала переговори про купівлю у Болгарії ядерних реакторів з РФ, — Міненерго (відео)

Йдеться про два реактори, які допоможуть замістити генерацію ЗАЕС. Міністр енергетики Герман Галущенко не відповів, коли та як відбудеться купівля.

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Українська влада веде перемовини щодо придбання двох ядерних реакторів у Болгарії. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, як передали 15 липня у "Ми-Україна".

Посадовець підтвердив старт переговорів, але пояснив, що конкретних рішень наразі немає.

"Я можу підтвердити, що Україна розпочала переговори з Болгарією на ці теми. А коли, і як, і чи відбудеться (закупівля, — ред.) — це відкриті питання", — сказав голова Міненерго.

Міністр пояснив, що ядерні реактори допомогли б збільшити генерацію в енергосистемі України. З його слів, рівень генерації впав через відключення нині окупованою російськими військами Запорізької електростанції.

"Це швидкий шлях заміщення генерації Запорізької станції", — підкреслив Галущенко.

За даними ЗМІ, йдеться про реактори з недобудованої атомної електростанції "Белене". Обладнання було вироблене Росією.

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