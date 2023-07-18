Олену Терещенко закликали припинити тиск на суддів через мітинги та ЗМІ

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Олену Терещенко, яка збирає мітинг на засідання Великої Палати Верховного суду у справі щодо садиби Терещенків, закликають припинити тиск на суддів через масові акції та засоби масової інформації. Про це в своєму блозі на сайті Liga.net написав Тарас Загородній, керуючий партнер аналітичного центру "Національна антикризова група".

"Ось фоторепортаж з пам’ятки Терещенків, яка фатально руйнується через блокування активістами будь-яких реставраційних робіт по її відновленню. Цей будинок — пам’ятка архітектури, він знаходиться в самому центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка. Будівля знаходиться у приватній власності компанії, яка зобов’язалась її відреставрувати. Але родина Терещенків разом із київською прокуратурою намагається повернути її у власність міста. Проблема в тому, що садиба розвалюється, а поки тривають судові процеси, власнику заборонено проводити там будь-які. А якщо садибу повернуть у комунальну власність, навряд чи в київському бюджеті скоро знайдуться зайві мільйони гривень на реставрацію. До того ж ще є тиск на суд з боку так званих "активістів". Вчора натрапив на пост пані Терещенко з адресованим гнівом суддям Верховної палати. Мовляв, суд перенесли з 17 аж на 19 липня. Розуміючи, що закон не на її боці, Олена Терещенко намагається переконати суд ухвалити потрібне їй рішення іншими аргументами. Програні до цього справи вона пояснює "продажністю" суддів, а перенесення дати засідання – їх переляком перед "натовпом небайдужих киян". Але вона сама збирає активістів на судове засідання, ще й завбачливо просить не забути паспорт. Ці люди й залякують суддів. Крім того, у своєму пості вона називає прізвища усіх суддів, прямо заявляючи, що саме вони будуть відповідальні за "подальше знищення пам’яток архітектури недобросовісними забудовниками", — написав Тарас Загородній.

Він наголосив, що це не тільки прямий тиск на суд, але й маніпуляція фактами.

"Адже, навпаки, є яскраві приклади, коли старовинні будівлі, що перебували у приватній власності, передавалися державі і згодом занепадали – в основному, через брак коштів для реставрації або хоча б консервації для запобігання подальшого руйнування", — зазначив Тарас Загородній та навів приклади – Будинок Сікорського, Ендокринологічна лікарня, садиба Іпсіланті, Podil Heritage center, а також відновлення колишнього заводу "Арсенал" та реконструкція Арсенальної площі.

Як повідомляло раніше видання "Діло", в разі рішення суду на користь законного власника, він зобов’язується завершити реставраційні роботи протягом трьох років.