РФ через скандали з ТЦК та їх керівниками хоче зірвати мобілізацію в Україні, — військовий

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Росіяни за допомогою ІПСО намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Зокрема, розганяючи фейки про територіальні центри комплектування та їхніх очільників. Про це у facebook написав блогер, а нині військовослужбовець Кирило Сазонов, передає портал Ukranews.

Темпи і результати мобілізації в Україні напряму залежать від роботи і репутації ТЦК. Щоб зірвати мобілізацію, російська пропаганда взяла на озброєння корупційний скандал навколо колишнього військкома Одещини Євгена Борисова і стала поширювати схожі, але нічим не підкріплені новини про ТЦК в інших областях.

Сазонов навів приклад голови ТЦК Львівщини Олександра Тіщенка. Низка ЗМІ поширили новину про нібито хабарництво і наявність в нього закордонної нерухомості з посиланням на екснардепа Ігоря Мосійчука з партії Олега Ляшка.

"Доказова база — "журналістське розслідування" самого Мосійчука. Друзі, ну камон. Ладно ще ноунейми у фейсбуці, але поважні, здавалося б, редакції. Ви що забули, хто це?… На жаль, окремі корумповані військкоми, типу Борисова з Одеси, ворогу дуже допомагають. А ще — корисні ідіоти, які вимикають критичне мислення і носять русняві вкиди", — написав Сазонов.

Він також нагадав, що серед співробітників і голів ТЦК чимало ветеранів, людей з бойовим досвідом і пораненнями, які були на війні, на відміну від тих, хто намагається їх дискредитувати. Крім того, у Міноборони мобілізацію курує "неабихто, а Герой України, генерал-лейтенант Павлюк".

"Давайте вмикати тверезість розуму і приймати реальність такою, якою вона є. І годі вже допомагати ворогу втілювати його плани щодо зриву мобілізації і дестабілізації ситуації всередині держави", — закликав військовослужбовець.

Нагадаємо, журналіст-розслідувач "Української правди" Михайло Ткач встановив, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.