Дує з вікон: найкращий ремонт вікон у Києві

Ситуація, коли з вікон дує, може викликати масу неприємних емоцій навіть влітку. А з настанням холодів продування з пластикового вікна стає справжньою проблемою — протяги не тільки приносять дискомфорт, а й провокують розвиток захворювань.

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Через закрите пластикове вікно дути не повинно — це аксіома! Наш партнер — компанія "Енфілд Віндовс" яка надає послуги по ремонту вікон у Києві допоможе розібратися, що робити, якщо з вікон дме, і кому довірити вирішення проблеми.

Чому з вікна може дути?

Одна з переваг металопластикових вікон — висока герметичність: на відміну від дерев'яної столярки, пластикові вікна в нормі не повинні пропускати холодне повітря в приміщення. Але якщо протяг є — значить, щось пішло не так.

Якщо продування відзначається в місці стику рами і стулки — "винними" можуть бути:

Недостатньо сильний притиск стулки до рами — по всьому периметру утворюється щілина, через яку проникають протяги.

стулки до рами — по всьому периметру утворюється щілина, через яку проникають протяги. Порушення регулювання . Стулка деформується або перекошується, в місці перекосу нещільно прилягає до рами, результат — як у попередньому пункті.

. Стулка деформується або перекошується, в місці перекосу нещільно прилягає до рами, результат — як у попередньому пункті. Пошкодження, деформація або пересихання ущільнювача. Віконний ущільнювач забезпечує 50% герметичності, і якщо ущільнювальна резинка пересихає, "заламується" або розривається — в щілину проникає холодне повітря.

Є ще дві поширені ситуації:

Дує з-під підвіконня . Причина — неправильне облаштування монтажного шва в нижній області примикання.

. Причина — неправильне облаштування монтажного шва в нижній області примикання. Дує з-під укосів. Причина — негерметичний монтажний шов або недостатньо теплоізольовані укоси.

Фахівці "Енфілд Віндовс" записали відео, в якому розповіли про причини і способи усунути продування з вікон.

Що робити: вирішуємо проблему продування

Отже, з причинами розібралися — відповідаємо на друге запитання: як усунути продування? Допоможуть такі дії:

Посилити притиск стулки до рами, повернувши ексцентрикові цапфи так, щоб ріски (або просто потовщення) були спрямовані в бік приміщення. Провести регулювання фурнітури пластикового вікна, усунувши перекіс і вирівнявши стулку на петлях. Замінити віконний ущільнювач (виходячи з досвіду майстрів "Енфілд Віндовс" це потрібно робити раз на 8-12 років). Якщо дме з-під укосів або з-під підвіконня — доведеться герметизувати монтажний шов, іноді з розкриттям оздоблення. Продування в нижній частині вікна "лікується" демонтажем відливу і наклеюванням стрічкового герметика, що повністю перекриває шлях протягам.

У будь-якому разі, проблему продування з пластикового вікна потрібно вирішувати — інакше з першими холодами дискомфорт стане більш ніж помітним. А в сильні морози протяги будуть "доповнені" льодом та інеєм у місцях продування.

Професійне усунення проблеми з протягами

Як видно з попереднього розділу, самостійно впоратися з проблемою продування пластикових вікон реально. Але не всі можуть правильно визначити причину появи протягів, і не у всіх є навички для складних робіт — наприклад, заміни ущільнювача або регулювання перекошеного вікна.

Жителі Києва та Київської області можуть довірити боротьбу з протягами фахівцям. Якщо продування вас турбує — зверніться в компанію "Енфілд Віндовс" https://enfield-windows.com/. Наші майстри виїдуть за вказаною адресою, проведуть діагностику для виявлення причини продування — і запропонують шляхи вирішення проблеми. Ціни на послуги майстрів з ремонту та регулювання вікон більш ніж доступні — при цьому ми даємо 12 місяців гарантії на всі виконані роботи.

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