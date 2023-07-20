РФ продовжує постачати дешевий газ в Україну та ЄС, — ЗМІ

Related video

Після російського вторгнення активізувалися трейдери, нехарактерні для газового ринку Європи. Де-факто це пов'язані з РФ компанії, які за допомогою схеми прихованого змішування продовжують постачати російський газ на Балкани та в Україну, передають "Українські новини".

Яскравий приклад – "швейцарський газовий трейдер" Petroalps SA, створений у 2011 році. Працівники та засновники – із російським громадянством. Доставляє скраплений газ залізничними цистернами з Казахстану на термінал Темрюк (Краснодарський край РФ), де казахський газ змішують із російським у пропорції 45%+55%. Далі "казахський" газ закачують у танкер LPG і відправляють у Румунію на газовий термінал Octogon Gas&Logistics (ексклюзивно працює тільки з компанією Interport gas SRL). Термінал належить Валентину Покора (Valentin Pocora), колишньому румунському митнику, на якого відкрито кримінальну справу щодо контрабанди та несплати податків.

Rhinestone Trading Gmbh, "австрійський" трейдер, продає змішаний газ в Україну та країни Балканського регіону. Схема та сама: казахський газ змішують із російським на території терміналу Темрюк, далі танкером поставляють на Octogon Gas&Logistics у Румунію. У сертифікатах походження вказують турецький, казахський або "європейський" газ. За інформацією польського Glob Terminal, кінцевим бенефіціаром австрійської компанії Rhinestone Trading GmbH є громадянин РФ Максим Дехтяр. До лютого 2022 року компанія активно розвивала оптові продажі газу в Україні через ТОВ "УКРДНІПРОГАЗ" (пізніше перейменоване в "УДГ ТРЕЙДИНГ").

Пов'язані з РФ трейдери демпінгують на ринках Румунії, України та Болгарії, вводячи в оману споживачів і митницю. Газ зі справжнім сертифікатом походження з Казахстану, Туреччини та інших європейських країн на умовах FCA в порту Румунії котирується на рівні ціни Sanotrach + 140$ за тонну. Ціна російсько-казахського газу – 90-95$ за тонну (на умовах FCA в порту Румунії за котируванням Sanotrach +). Причина такої істотної різниці – наявність у суміші дешевого російського газу. Українські трейдери, купуючи "смузі" з дешевого російського газу, фактично співпрацюють з Газпромом – основним спонсором російської армії.

За інформацією "Консалтингової групи А-95", в Україні відсутня пряма заборона поставок LPG російського походження. Проте діє постанова Кабміну №426 від 9 квітня 2022 року, що встановлює ембарго на ввезення на територію України в митному режимі імпорту товарів із РФ. Документ доповнює постанову КМУ №1147 від 30 грудня 2015 року, згідно з якою заборонено імпорт товарів російського походження відповідно до затвердженого переліку. Щоправда, у списку відсутні будь-які енергетичні ресурси. Цим "вікном" користуються трейдери для ввезення російського газу на територію України з митної території третіх країн. А для отримання сертифіката EUR1 достатньо 51% європейського газу в партії.

Європарламент у Резолюції від 6 жовтня 2022 року закликав до повного ембарго на імпорт викопного палива з РФ. Румунія заборонила імпорт і транзит російського газу та заявила про освоєння власного газового родовища Neptune Deep у Чорному морі. МЗС України, СБУ, Інтерпол повинні максимально перешкоджати розповсюдженню російського газу через румунський термінал Octogon Gas&Logistics, що став російським газовим хабом.