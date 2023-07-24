Вперше у світі: український ювелірний бренд створив діамант у формі карти України

Український ювелірний бренд Magnat fine jewelry створив унікальний діамант, щоб популяризувати нашу державу к світі.

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Український ювелірний бренд представив надзвичайно красивий і складний в обробці діамант форми карти України.

Компанія стала першою у світі, яка створила діамант форми мапи України.

Це стало не лише унікальним, цінним та ексклюзивним, а головне патріотичним виробом.

Зараз бренд активно розвивається на міжнародній арені. Через війну перенесли основні свої виробничі потужності до Дубая. Там знаходиться виробництво та центральний офіс компанії. Але Magnat fine jewelry продовжує активно допомагати тим, хто постраждав на території України, популяризувати нашу державу у світі та планують організувати великий благодійний проєкт для збору коштів на підтримку ЗСУ та інших нагальних потреб українців.

Ми пишаємося нашими людьми та нашими українськими брендами, які виходячи на міжнародну арену стають першими. І найголовніше, які не забувають про рідну Україну і продовжують вести свою діяльність, активно допомагаючи армії. І що не менш важливо — підіймають хвилю Українського питання.

За словами засновника компанії Родіона Ксьонзенка:

"Для нас першорядними є дві речі: перше — це підняття хвилі українського питання, для того, щоб світ щомиті пам'ятав про те, що відбувається в Україні, і про те, що ми потребуємо підтримки світової громадськості, і саме тому за допомогою ограновування діаманта у вигляді карти України ми привертаємо увагу. І друге — звісно ж збір коштів на допомогу армії, тому ми регулярно перераховуємо кошти із продажів на потреби наших співробітників, які пішли воювати, та ЗСУ загалом, а також для підтримки постраждалих від війни українців".