Оформлення дитячої спальні: правила організації простору

Облаштуванню дитячої спальні завжди приділяється багато уваги. Для забезпечення комфорту і безпеки дитини важливо врахувати чимало моментів: якість оздоблювальних матеріалів, практичність і екологічність меблів, колірну гаму, правильне розміщення предметів інтер'єру.

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Поради фахівців у цьому випадку дуже цінні для батьків, головне — не розгубитися в їхньому різноманітті. Основне, що об'єднує всі рекомендації: оздоблення має бути практичним, а меблі — якісними. Якщо все ретельно продумати і розпланувати, витрачати багато грошей не доведеться.

Як зонувати кімнату

Кількість необхідних зон у дитячій кімнаті залежить від віку мешканців та їхніх захоплень:

місце біля вікна традиційно віддається під розміщення робочої зони через максимальну концентрацію денного світла;

менш освітлені ділянки слугують для розміщення ігрового куточка, спального місця або простору для усамітнення;

зона біля дверей зазвичай виділяється під облаштування місць для зберігання: великих шаф і стелажів — так вони займають менше місця і не захаращують простір;

спортивну зону варто відгородити від основної частини кімнати невеликою перегородкою або зробити так, щоб поблизу від неї не було небезпечних предметів, наприклад, кутів меблів, що виступають.

Центральне місце в кімнаті призначене для ігор і творчих занять. При цьому батькам варто заздалегідь потурбуватися про наявність спеціальних зон зберігання, щоб іграшки не валялися по всій кімнаті.

Як вибрати стиль оформлення

Дошкільнята та діти молодшого шкільного віку навряд чи розбираються в стилях інтер'єру. Для них важливо, щоб кімната була зручною, барвистою і наповненою іграшками. Оскільки діти ростуть швидко, і вподобання їхні змінюються, краще оформляти інтер'єр у сучасному стилі, а "казкові" акценти створити за допомогою постерів, інтер'єрного декору, текстильних елементів. Це ж стосується і різновікових дітей, змушених ділити одну кімнату.

Хлопчикам і дівчаткам 14 років і старше підказки дорослих уже не потрібні: вони й самі готові вибрати стиль оформлення, у якому почуватимуться найкомфортніше. Зазвичай вибір підлітків — це:

лофт або індустріальний стиль;

сучасний із вкрапленнями спорт-шику;

модерн;

мінімалізм;

скандинавський інтер'єр.

Кожен із них — чудова база, яку згодом доповнять постери, тематичні нюанси і результати творчості дитини.

Вибираємо меблі

Оформляючи інтер'єр, не забувайте, що діти ростуть швидко, а разом із цим змінюються їхні смаки та інтереси. Кімната, обладнана для дошкільняти, точно не годиться для проживання підлітка. Найкраще відразу вибрати універсальні меблі й оформити простір нейтрально, а тематичні акценти легко розставити за допомогою предметів декору, текстилю, постерів та інших елементів.

Якщо в кімнаті житимуть двоє дітей, для кожного з них потрібно обов'язково виділити своє спальне місце. Коштує ліжко дитяче недорого, тому дві окремі моделі не зроблять дірку в кишені батьків. Ще вигідніше купити двоярусне ліжко: воно часто коштує дешевше, ніж два окремі, і дає змогу заощадити місце в спальні.

Потреби дітей різного віку різняться, проте є базовий набір меблів, який має бути присутнім у будь-якій дитячій:

зручне ліжко з хорошим ортопедичним матрацом;

стіл для творчих занять і виконання домашніх завдань;

системи зберігання: шафи, тумбочки, комоди, полиці, стелажі тощо;

меблі для проведення дозвілля: крісло-мішок, зручні пуфи, спортивний або ігровий куточок.

Для дітей молодшого віку важливо залишити достатньо вільного місця в центрі кімнати, адже більшу частину часу вони проводять за іграми, розташувавшись, зокрема, і на підлозі. Також потрібно подбати, щоб у кімнаті було передбачено місце для зберігання іграшок. Це можуть бути спеціальні кошики, невисокий стелаж із відкритими полицями або висувні шухляди, які засуваються під дитяче ліжко. У випадку з двоярусними ліжками, додатковими зонами зберігання стають окремі сходи, сходинки яких стають одна на одну у вигляді шухляд.

У спальні школярів варто передбачити відкриті полиці або стелажі. У цьому віці у дітей з'являється інтерес до колекціонування і зібрані предмети хочеться красиво розставити. Це можуть бути книги, фігурки-аніме, спортивні кубки та медалі, дизайнерські ляльки, моделі автомобілів тощо.

Підлітки обожнюють ходити одне до одного в гості, тому для них потрібно обладнати зону для спілкування та відпочинку. Її можна зробити на місці колишнього ігрового або дитячого спортивного куточка, які навряд чи стануть у пригоді підлітку. Для облаштування простору підійдуть м'які пуфи, крісла-мішки, невеликий диванчик або розкладне крісло. Там же можна повісити невеликий телевізор або встановити ігрову приставку.

Для дорослої доньки можна облаштувати "куточок краси" з великим дзеркалом і туалетним столиком, а для хлопчика повісити турнік, боксерську грушу або обладнати геймерську зону.

Помилки оформлення, яких слід уникати

Якщо професійна діяльність батьків не пов'язана з оформленням інтер'єрів, вони рідко знаються на його особливостях. Ми зібрали найпоширеніші помилки, яких припускаються татусі й матусі під час облаштування дитячої — ви точно знатимете, як робити не потрібно:

Захаращення простору. Велике скупчення меблів у кімнаті робить її темною, похмурою і незручною, а дітям потрібна максимальна кількість вільного простору. Вибираючи меблі, величезну шафу краще замінити комодом, а на додаток вибрати ліжко з підйомним механізмом. За можливості використовуйте меблі-трансформери, в яких 2-3 предмети інтер'єру об'єднані в один. Модні дизайнерські прийоми. Деякі рішення не підходять для дітей, тому до них варто підходити критично. Дизайнерські багаторівневі стелі, ніші з підсвічуванням, арочні отвори — не найкращі рішення для спальні, вони більш доречні у вітальні. Під час оформлення простору для дитини важливо робити ставку на функціональність, а не на декоративність. Стабільність. Звичайно, цей параметр важливий для комфортного психологічного розвитку, але це не стосується оформлення простору. Правильно обладнана дитяча повинна "рости" разом з дитиною, легко підлаштовуючись під нові смаки і потреби. Самостійні рішення. Дитина шкільного віку цілком здатна висловлювати свої уподобання, тому всі рішення щодо дитячої краще ухвалювати разом із нею. Якщо рішення дитини здаються вам нерозумними і хочеться заощадити на ремонті, зробіть спальню в нейтральних кольорах, а дитині дозвольте обирати деталі: колір меблів, інтер'єрний декор тощо. Якщо дитині від початку не подобається кімната, вона не почуватиметься в ній комфортно. Освітлення в дитячій — один із важливих моментів, адже від нього залежить здоров'я очей і загальне самопочуття. Подбайте про достатню кількість природного освітлення і продумайте підсвічування в кожній зоні так, щоб дитині було комфортно. Світильники біля ліжка можна оснастити димерами: за необхідності світло можна приглушити, і бра перетвориться на нічник. Буяння барб. Діти люблять все яскраве і кричуще, але це не повинно стосуватися оформлення спальні. Надмірно яскраві кольори швидко стомлюють і роблять дитину запальною, дратівливою і гіперактивною. В основі оформлення дитячої мають бути приглушені пастельні відтінки, а яскраві аксесуари стануть чудовим доповненням. Підлогове покриття. Не варто застеляти підлогу в дитячій ковроліном — відтерти численні плями буде складно. Найкращий вибір у цьому випадку — ламінат або лінолеум, а в ігровій зоні можна розташувати м'який і теплий килимок для ігор.

Створити стильний, комфортний і водночас безпечний простір для дитини непросто. Планування дитячої спальні вимагає вдумливого підходу, розуміння особливостей приміщення, знання дизайнерських трендів і дотримання основних потреб дитини. Зокрема, після ремонту доведеться вибрати в кімнату практичні, безпечні, екологічно чисті та недорогі меблі. З цим вам допоможе впоратися мережа меблевих салонів "Світ Матраців" або однойменний інтернет-магазин.

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