Штрих-код на кожен кущ: у Верховній Раді розповіли, як регулюватимуть виробництво канабісу

За словами автора законопроєкту о легалізації медичного канабісу нардепа Ольги Стефанішиної, за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде таке ж покарання, як за збут наркотиків.

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Виробництво і збут марихуани для медичних цілей в Україні будуть жорстко контролювати. Канабіс вирощуватимуть у спеціально обладнаних теплицях, а кожен кущ забезпечать штрих-кодом. Про це розповіла депутатка від фракції "Голос" та членкиня комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина в інтерв'ю "Українським новинам".

"Вимоги будуть досить жорсткими. Ми прописували, що медичний канабіс вирощуватимуть тільки в закритому приміщенні, тобто в теплицях. Треба обладнати приміщення, забезпечити штрих-кодування кожного куща, зробити відеоспостереження. Усе це прописано в законі", — повідомила нардепка.

За словами Стефанишиної, за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде таке ж покарання, як за збут наркотиків. А ліцензія коштуватиме близько 800 грн — стільки ж, скільки коштує дозвіл на виробництво алкоголю і тютюнових виробів. Видаватиме відповідний документ Державна лікарська служба.

Політик також зазначила, що найімовірніше препарати на основі медичного канабісу продаватимуть у вигляді олій, які потрібно вдихати через металеву трубку, або крапель. У цьому разі препарат потрібно буде капати на язик. Що стосується паління, Україна не піде на такі форми одразу, щоб не провокувати суспільство.

"Але в цьому немає нічого кримінального, адже таке використання регулюється так само суворо", — додала Стефанишина.

Нагадаємо, 13 липня Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. За словами Ольги Стефанишиної, до 27 липня ухвалюють поправки до другого читання, яке очікується у вересні. Ще кілька місяців підуть на розробку підзаконних актів. А щоб запустити виробництво препаратів на основі медичного канабісу, Україні знадобиться кілька років.

Фокус писав 14 липня, що після того, як Україна деокупує півострів Крим, там можуть почати вирощувати медичний канабіс у разі його легалізації в країні.