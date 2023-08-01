"Мавіки", взаємопідтримка та корпоративний волонтерський рух: як "Фокстрот" утримує команду й допомагає наблизити перемогу

Що таке #ротаФокстрот, як у компанії допомагають військовим і їхнім родинам та яких змін зазнала корпоративна культура компанії.

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Під час війни за незалежність України з Російською Федерацією, компанія Фокстрот попри значні втрати й випробування взяла на себе відповідальність за своїх співробітників і їхні родини.

Ще у 2006 році компанія засвідчила відповідність своєї стратегії Цілям сталого розвитку Глобального договору Організації Об'єднаних Націй (ГД ООН), ставши членом цієї світової спілки соціально-відповідальних бізнесів. Відповідальна кадрова політика Фокстроту була серед 10 принципів у галузі прав людини, трудових відносин, захисту довкілля тощо. Навіть у найтяжчі дні війни Фокстрот не склав зброю та в повній мірі виконує зобов'язання перед своїми співробітниками з виплати зарплат, відпусток і лікарняних та стимулює до досягнення високих результатів. Спеціалісти компанії приділяють увагу емоційному стану кожного співробітника, адже важливо забезпечити психологічну підтримку в умовах війни та викликів, із якими стикаються працівники.

Спеціалісти управління по роботі з персоналом уважно стежать за змінами на ринку з метою забезпечити конкурентоспроможну заробітну плату й комфортні дружні умови праці. За прогнозом на 2023 рік, показник зростання в нашому сегменті становитиме близько 15% залежно від регіону та посади.

Протягом 2022 року Фокстроту вдалося успішно поновити роботу завдяки власному резерву кваліфікованих спеціалістів. Тоді як 2023 рік — це постійна конкуренція за трудовий ресурс на ринку праці.

До перемоги — через єдність

Із початку повномасштабного вторгнення корпоративна культура Фокстроту зазнала змін, але основні цінності, такі як лідерство, орієнтація на результат і розвиток, залишилися незмінними. Компанія розуміє, що саме ці цінності становлять основу успіху організації. Особливо під час війни в країні.

Сьогодні особливу увагу приділяємо самостійності й відповідальності працівників. В умовах швидких змін і невизначеності ці навички стають надзвичайно важливими для успішного функціонування компанії. Співзасновник Групи компаній Фокстрот Геннадій Виходцев назвав правильним рішенням децентралізацію керування компанією в перші місяці війни. Тоді операційні рішення ухвалювали на рівні midle-менеджменту в регіонах, адже тільки на місцях люди розуміли справжні умови роботи, які не видно, якщо ухвалювати рішення з Києва.

Фокстрот робить усе можливе, щоб зберегти максимально можливу кількість робочих місць і надати своїм співробітникам стабільний прогнозований дохід.

"Для нас важливо зберігати єдність і взаємну підтримку серед наших співробітників. Війна — це випробування для всіх, і ми розуміємо, що лише разом ми зможемо перемогти. Саме такий підхід зміцнює дух команди й забезпечує підтримку в складні життєві періоди", — Тетяна Брюханова, начальниця управління з роботи із персоналом Фокстроту.

Єдність у День вишиванки: Василь Шургот (директор ФТД-ритейл), Векленко Данило (директор із продажів "Фокстрот"), Ольга Потоп'як (директорка львіського магазину на Кн. Ольги, де наразі функціонує і прихисток для переселенців), Олексій Зозуля (виконавчий директор "Фокстроту") й Богдан Буца (регіональний керівник "Фокстроту")

Підтримка працівників

Від початку війни компанія залучила керівників, які допомагали переселенцям знайти нові місця роботи й житло в хабах. За внутрішніми даними компанії, приблизно 10% працівників сьогодні перебувають у лавах ТРО/ЗСУ, тоді як близько 3% перебувають за кордоном. "Протягом 2022 року нам вдавалося успішно поновити роботу завдяки власному кадровому ресурсу, тоді як 2023 рік — це постійна конкуренція за трудовий ресурс на ринку праці, — розповідає Тетяна Брюханова. — Водночас, якщо є можливість, ми віддаємо перевагу внутрішньому кадровому резерву. Близько 80% вакансій адміністрації роздробу були закриті саме внутрішніми кандидатами, що свідчить про довіру до внутрішнього потенціалу компанії та збереження досвідчених і відданих співробітників".

Компанія активно розробляє різноманітні мотиваційні програми для своїх працівників, дбає про їхній розвиток і психологічний стан.

Із метою підтримки й допомоги співробітникам, які перебувають у лавах ЗСУ було ухвалено рішення зберігати закріплені за ними робочі місця. У межах корпоративної комунікації вони носять символічну назву #ротаФокстрота, Компанія надає додаткову матеріальну допомогу рідним працівника у випадку поранення або загибелі.

Окремо згадаємо про корпоративний волонтерський рух "Хочу допомогти", який із 2014 року об’єднав співробітників у допомозі військовим і цивільним колегам, які постраждали внаслідок ворожих дій агресора. Загалом за 7 років, до початку повномасштабного вторгнення, співробітникам, які потребували матеріальної підтримки, корпоративні волонтери перерахували майже 800 тис. грн добровільних пожертвувань.

Крім того, Фокстрот відмовився від гучних святкувань, перенаправивши всі кошти на підтримку мобілізованих співробітників і ЗСУ.

Передача техніки захисникам із зентіно-рактеної бригади, що захищає небо над Києвом і областю

Співробітники ініціювали, компанія підтримала збір "На пташок відплати"

Однією з найвразливіших груп у період воєнних дій є військові, які перебувають безпосередньо на передовій і здійснюють розвідку й оборону. Демонструючи глибоке почуття згуртованості, Фокстрот спільно з благодійним фондом "КОЗАК ДРАЙВ" ініціювали збір на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavik 3Т для воїнів аеромобільного батальйону 80-ї ОДШБ Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Окремий підрозділ аеророзвідки "Foxtrot" 80-ї ОДШБ десантно-штурмових військ названо на честь його командира, головного сержанта розвідувального взводу аеромобільного батальйону — Олега Марковича, який мав такий самий позивний. У минулому Олег був директором магазину в м. Львів і загинув у квітні на Бахмутському напрямку.

Мета збору коштів — допомога в закупівлі розвідувальних дронів для аеророзвідувальної групи "Foxtrot". Коптери є життєво важливим знаряддям для забезпечення успішної розвідки й оперативної реакції на передовій. Постійне матеріально-технічне підсилення аеророзвідувальної групи є необхідним для ефективної діяльності й посилення безпеки під час виконання військових завдань. Підтримати збір можна, зробивши переказ будь-якої суми на рахунок БФ "КОЗАК ДРАЙВ" або на банк підрозділу Foxtrot.

"Взаємодопомога та підтримка військових — це наразі одні з ключових аспектів, на які компанія робить акцент. Оскільки саме в цей складний для українців період, дух перемоги та єдність згуртовують країну", — зазначив Олексій Зозуля, СЕО компанії.Адаптація бізнесів для повернення співробітників

Фокстрот із великим запалом займається розробкою внутрішніх програм адаптації та занурення фахівців до своїх бізнесів із метою поступової та безболісної інтеграції співробітників, які повернуться після війни до робочих процесів. Фокстрот зробить усе можливе, щоб забезпечити гідне повернення захисників на їхні робочі місця.

Завдяки співпраці з ГО "Безбар’єрність" і активній участі в ініціативі "Бізнес без бар’єрів", "Фокстрот" запустив власний навчальний курс під назвою "Самодопомога+". Він надає співробітникам практичні інструменти, які допомагають ефективно впоратися зі стресом, підтримувати позитивний психологічний стан і навчити цих інструментів свою команду.

У Фокстрот, внутрішня солідарність і допомога є важливими не лише для успішного функціонування компанії, але й мають ключове значення для закріплення та посилення духу перемоги й прагнення побудови спільного успішного майбутнього. Так "Фокстрот" продовжує свою місію турботи про співробітників і демонструє активну громадську позицію в становленні сильної та єдиної країни.

Допомога ЗСУ

Із перших днів війни в компанії створено корпоративний штаб "Допомога нашим", до якого увійшли співробітники різних регіонів: від продавців-консультантів до топменеджменту компанії. Протягом 1,5 року повномасштабного вторгнення Російської Федерації ритейлер надав допомогу Силам оборони та постраждалим українцям на суму майже 18 мільйонів гривень. У червні компанія Фокстрот приєдналася до ініціативи фандрайзингової платформи UNITED24 і спрямувала 1 мільйон гривень на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Львівські фокстротівці-волонтери підготували посилки колегам-захисникам

Зокрема, міжнародна група національних роздрібних компаній ЕuronicsGroup, у якій Фокстрот є єдиним представником українських ритейлерів, за власною ініціативою ще в березні 2022 року виділила Україні гуманітарну допомогу на суму майже 700 тис. євро.

Фокстрот робить усе залежне, щоб пітримати національну безпеку, ЗСУ й українців у цей найскладніший, за часи вільної України, період.

Дії команди вражають глибоким почуттям згуртованості, що перетворює Фокстрот на приклад корпоративного партнерства та солідарності, спрямованого на досягнення перемоги в боротьбі за незалежність України.