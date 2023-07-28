Пропонували шлюб за 270 тисяч: українець міг поїхати за кордон, але пішов у поліцію (фото)

Мешканки Донеччини намагалися заробити на фіктивному шлюбі з 20-річним хлопцем. Однак переконати його виїхати з України, щоб уникнути мобілізації та знайти роботу, не вдалося.

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В Донецькій області викрили трьох жінок, які допомагали чоловіку незаконно виїхати за кордон. Деталями справи 28 липня поділилась пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, у травні троє мешканок міста Костянтинівка організували схему виїзду призовників з України. Жінки познайомилися з 20-річним хлопцем, який саме шукав заробіток, та запропонували з цією метою поїхати за кордон.

Пропозиція зловмисниць полягала в укладенні фіктивного шлюбу з 31-річною жінкою, яка має інвалідність II групи. За виїзд з країни з "обраницею" фігурантки попросили "винагороду" — 270 тисяч гривень.

"Крім того, вони запевнили "нареченого" у тому, що мають вплив на співробітника одного з відділів державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі. Він мав не звертати увагу на різницю у віці та прискорити оформлення шлюбу", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Та хлопець замість того, щоб збирати валізи та готуватись до "весілля", звернувся до правоохоронців. 24 липня він уклав фіктивний шлюб та передав жінкам гроші, після чого їх затримала поліція.

"Наразі одній з них вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно ще двох – клопотання розглядаються у суді", — додали в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 11 липня ДПСУ повідомляли, що прикордонників здивувала "обраниця" українця. Чоловік одружився з жінкою, що має інвалідність та старша понад 20 років.

28 липня у Хмельницькій обласній прокуратурі проінформували, що суд призначив покарання 40-річному чоловіку, який ґвалтував та розбещував власних дітей. На момент скоєння злочину жертвам було по п’ять років.