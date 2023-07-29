УПЦ не визнає рішення Зеленського про святкування Різдва 25 грудня, — ЗМІ

За словами представника Української православної церкви, попри рішення президента, дата свята залишається незмінною для церкви.

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Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) заявила, що не збирається змінювати свою практику відзначати Різдво Христове в січні, попри рішення президента Володимира Зеленського про перенесення свята на 25 грудня. Про це "Українській правді" повідомив представник УПЦ, отець Олександр Клименко.

Клименко підтвердив, що святкування Різдва залишиться незмінним для їхньої церкви, попри нове державне рішення.

Отець Клименко також нагадав про слова архієрея Філарета, який заявляв, що святкування Різдва цього дня не має стосунку до "наближення до РПЦ".

Коли в Україні святкують Різдво

Президент Володимир Зеленський 28 липня підписав закон, який передбачає перенесення дат святкування трьох державних свят: Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Згідно з новими нормами, Різдво Христове відзначатимуть в Україні 25 грудня, День Української Державності — 15 липня, а День захисників і захисниць України — 1 жовтня.