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Україна

Дощі та спека за 40 градусів: синоптик пояснив, якою буде погода в Україні в серпні

серпень погода
Фото: Shutterstock | погода в Україні в серпні

Серпень 2023 року традиційно може виявитися найспекотнішим місяцем року. На півдні України погода буде посушливою, через що спостерігатиметься найвищий рівень пожежної небезпеки.

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Як вважає синоптик Ігор Кібальчич, погода в Україні в серпні здивує високими показниками на термометрах, які здатні бути вищим за 40 градусів. Подробиці він повідомив у "Телеграфу".

Українцям останній місяць літа принесе потужну хвилю тепла. На півдні очікується посуха, тому варто очікувати пожежонебезпечної ситуації. Західні регіони заливатимуть дощі.

Кандидат географічних наук звернув увагу на сучасні кліматичні норми. У XXI столітті серпень в Україні переважно є найспекотнішим. У більшості областей нашої держави спостерігається посушлива погода.

У першій декаді спостерігалися часто дуже спекотні дні з максимальною температурою повітря. Вона становила +35…+40 °С, а в 2010 році на сході та півдні країни стовпчики термометрів перейшли позначку у +41…+42 °С. За словами синоптика, у серпні посушливі періоди, які можуть тривати тижні, часто спостерігаються.

Погода в Україні в серпні

Ігор Кібальчич зазначив, що серпень 2023 року на території нашої країни виявиться контрастним за розподілом температури повітря. Дощі пройдуть нерівномірно у різних регіонах.

У першій декаді місяця, на його думку, надходження спекотного та сухого повітря з Середньої Азії й Близького Сходу спровокує найпотужнішу в цьому році теплову хвилю (heatwave) на території України. У західних та північних областях температурний фон буде помітно нижчим. Приблизно з 5 по 9 серпня у центральних, південних і східних областях денна температура може досягти позначок +36…+41 °С.

"У 2023 році серпень у нашій країні очікується контрастним за розподілом температури повітря", — пояснив фахівець.

Друга декада серпня розпочнеться з атмосферних процесів. В більшості областей України це призведе до зниження температурних показників. Циклічність в районі Британських островів і Скандинавського півострова спровокує надходження повітряної маси атлантичного походження.

Третя декада серпня у Європі загалом буде динамічною. Опади пройдуть у більшості областей нашої держави. Очікуються зміни циклонів, антициклонів, чергування атмосферних фронтів та баричних гребенів.

Нагадаємо, синоптики розповідали, які сюрпризи підготувала погода у липні. Спекотна погода різко змінювалася сильною зливою і грозами у червні.