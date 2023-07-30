Загрожує до 5 років: у Києві водій Cadillac "підрізав" швидку допомогу з дитиною всередині (фото, відео)

Правоохоронці стверджують, що водієві позашляховика не сподобалося, що транспорт рухався крайньою лівою смугою з увімкненим спецсигналом. Чоловік розблокував дорогу тільки після розмови з медиками.

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Співробітники правоохоронних органів у Києві затримали водія позашляховика Cadillac Escalade, який заблокував рух кареті швидкої медичної допомоги (ШМД). Про це повідомляє пресслужба відомства 30 липня.

За інформацією співробітників поліції, медики пересувалися дорогою з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом, адже в цей момент транспортували до лікарні маленьку дитину.

"Як з'ясувалося, водієві не сподобалося, що карета ШМД поспішає з увімкненими спецсиганалами в крайній лівій смузі, тож він різко "підрізав" автомобіль і на певний час зупинив спецтранспорт. У ці хвилини в салоні якраз перебувала 2-річна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні. Лише після вмовляння медиків він розблокував проїзд", — ідеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Приблизно о 16:00 того ж дня, співробітники правоохоронних органів та оперативники Подільського управління поліції знайшли водія на вулиці Протасів Яр, де його і було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Виявилося, що порушник 1989 року народження і він є жителем Києва.

"Слідчі кваліфікували цю подію як хуліганство за ст. 296 Кримінального кодексу України. Водію загрожує до п'яти років ув'язнення", — підсумували в поліції.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що поліція викрила злочинне угруповання, яке займалося виготовленням підроблених документів. Зловмисники шукали своїх клієнтів через інтернет і з передоплатою від 10 тисяч гривень виготовляли фальшиві свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.