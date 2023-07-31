Дві компанії Шостака перемогли в рейтингу "Антикрихкість"

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Delо.ua підбило підсумки рейтингу "Антикрихкість" про компанії, які вже 16 місяців повномасштабного вторгнення продовжують працювати та роблять все, щоб допомогти українцям пережити важкі воєнні часи.

У номінації "Опора тилу" рейтингу перемогли одразу дві компанії Руслана Шостака та Валерія Кіптика — Eva та Varus.

"Зараз не час для змагань — всі роблять максимум для нашої перемоги, проте споживачі та експерти високо оцінили нашу роботу, за що я їм щиро вдячний. Сьогодні кожна українська родина є користувачем мережі Eva. Залишатися територією стабільності, забезпечувати нашого покупця всім необхідним — ключове завдання бізнесу. А Varus з початку війни активно підтримує українського виробника, зберігаючи різноманітність і доступність товару на своїх полицях. При цьому Eva і Varus продовжують розвиватися — відкривають нові магазини, створюють робочі місця в Україні, не кажучи вже про багатомільйонну допомогу українській армії та соціально незахищеним верствам населення", — зазначив Руслан Шостак, засновник та співвласник мереж.

Рейтинг проходив у два етапи. На першому етапі читачі видання шляхом відкритого голосування обрали shortlist із 50 компаній, і в результаті редколегія обрала бізнеси як приклад стабільності, стійкості, здатності відновлюватися та допомагати іншим.

У другому етапі 30 компаній-переможців були розподілені за номінаціями членами комісії, яка складається з представників бізнесу, експертів та редакції видання.

Нагадаємо:

EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. Пропонує широкий асортимент косметики, парфумерії, аксесуарів, засобів для догляду за малюками та побутових товарів відомих світових і власних брендів (загалом понад 30 000 асортиментних позицій). Мережа налічує понад 1000 магазинів по всій Україні. Майже кожна українська родина — клієнти мережі EVA. З початку війни мережа відкрила 48 нових магазинів. Має ефективну програму допомоги співробітникам та активно працює з українськими фондами, підтримуючи армію та дітей-сиріт. З початку війни разом із клієнтами компанія акумулювала та перерахувала понад 40 млн грн на допомогу країні, а саме Силам оборони та постраждалим від російської агресії. Також мережа активно долучилася до проєктів одного з власників торговельної мережі Руслана Шостака — "ГеройКар" та "Дитинство без війни". Сума інвестицій власника бізнесу у два проєкти склала понад 500 млн грн.

VARUS — національна мережа супермаркетів, що займається роздрібною торгівлею та електронною комерцією, має сервіс онлайн-доставки. Володіє 8 власними торговими марками. VARUS активно допомагає ЗСУ та різним фондам, долучається до волонтерських проєктів, збирає гуманітарну допомогу та продуктові кошики для тих, хто цього найбільше потребує. Активно долучилася до соціальних ініціатив одного з власників мережі, допомагаючи українським дітям-сиротам пережити війну, а ЗСУ отримати надійні пікапи для виконання бойових завдань. Мережа також збільшила підтримку українських виробників.