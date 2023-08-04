"Набирали дітей із інтернету": 10-річний хлопчик потонув на престижній базі відпочинку під Києвом (фото)

За інформацією правоохоронців, батьки відправили дитину в табір, який знайшли в інтернеті. Заклад досі не надав представникам поліції документи, що підтверджують законність їхньої діяльності.

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У селі Ходосівка Київської області потонув 10-річний хлопчик Іван. За інформацією правоохоронців, НП сталася на престижній базі відпочинку, де 36-річний тренер із футболу за "усною домовленістю" з господарями проводив заняття. Про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Учора ми отримали повідомлення про те, що зник хлопчик на території Обухівського району. На місце оперативно виїхала слідча група. Вона розібралася, що там розташовувався так званий дитячий табір, де було дуже багато дітей. Після купання в озері один із хлопчиків зник. Ми залучили водолазів. Через кілька годин пошуків тіло хлопчика дістали з води", — заявив Нєбитов.

10-річний Іван потонув в озері на території дитячого табору в Ходосівці Фото: Національна поліція Київської області

У день події тренер із футболу повів вісьмох хлопчиків купатися на озеро завглибшки дев'ять метрів і залишив одних. Також повідомляється, що напередодні чоловік катав дітей на катамарані без рятувальних жилетів. Правоохоронці затримали підозрюваного.

"За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному "вихователю" загрожує до 8 років позбавлення волі", — повідомив Нєбитов.

Генерал поліції додав, що після того, що трапилося, дитячий табір досі не надав правоохоронцям документи про законність своєї діяльності. Заклад працює з 2017 року. Послуги надають через оголошення в інтернеті. У літній табір у Ходосівці відправляли дітей із усієї України.

Нагадаємо, на Закарпатті стався гучний скандал із торгівлею дитячими органами. У червні правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував жінці продати її 11-місячну дитину за 25 тисяч доларів. 29 липня мер міста Перечина Іван Погоріляк опублікував відеозізнання фігуранта злочинної оборудки. Підозрюваного звати Денис Вароді. Він підтвердив, що пропонував жінці продати дитину. Чоловік планував потім вивезти малюка за кордон для продажу на органи.

Правоохоронці з'ясували, що раніше затриманий працював в освітніх установах. У розмові з батьками, у яких він хотів купити дітей, чоловік намагався переконати їх, що дитині під час війни буде краще за кордоном.