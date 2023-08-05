Заміна герба на "Батьківщині-матері": український тризуб уже піднімають до щита (відео)

Тризуб трохи відрізняється за яскравістю від щита, проте архітектор стверджує, що за кілька місяців державний символ зрівняється за кольором зі скульптурою.

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Уночі 5 серпня в столиці України стартував підйом сталевого національного герба на щит монумента "Батьківщина-мати". Про те, як це відбувалося, розповів кореспондент ТСН.

За словами журналіста, спочатку тризуб необхідно доставити на другий поверх. Він зазначив, що герб, який важить 450 кілограмів, потрібно підняти майже на 100 метрів у висоту.

Кореспондент також вказав на те, що тризуб трохи відрізняється за яскравістю від самої скульптури, проте архітектор стверджує, що буквально за кілька місяців державний символ зрівняється за кольором зі щитом під впливом вітру і сонця.

Як зазначає журналіст, жителі української столиці, ймовірно, зможуть побачити герб на щиті "Батьківщини-матері" вже за кілька днів.

Герб України почали піднімати до щита "Батьківщини-матері"

Заміна герба на щиті "Батьківщини-матері": що відомо

Нагадаємо, 12 липня, у Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що Україну "Батьківщина-мати" буде позбавлено радянської символіки. У відомстві повідомили про намір замінити герб СРСР на герб України.

Український тризуб виготовили на одному зі столичних заводів, а 19 липня в мережі з'явилися кадри з підприємства, на якому видно, що герб майже завершено. Журналісти з'ясували, що розмір герба становив 7,5 метра на 4,5 метра.

Сталевий герб України на фінальному етапі виробництва

Демонтаж радянського герба зі щита "Батьківщини-матері" було завершено 1 серпня. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв розповів, що після демонтажу герб планують залишити в музеї.