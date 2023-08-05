Спека спаде, прийдуть дощі: яка погода в Україні буде на тижні (карти синоптиків)

Вихідні будуть спекотними майже в усіх областях, на півдні повітря прогріється до +38 градусів. А з понеділка опади пройдуть на заході, півночі та в центральних районах.

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Погода в Україні на тижні зміниться — спека спаде, натомість прийдуть грози та зливи. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У суботу, 5 серпня очікується хмарність і дощі на заході країни, але спека протримається весь день. Температура повітря прогріється від 29 до 35 градусів. На півдні місцями очікується до 36 градусів.

У неділю, 6 серпня буде ще спекотніше. Середня температура повітря становитиме 36 градусів, а на півдні — до 38, опади малоймовірні.

З понеділка, 7 серпня, прибуде свіже повітря. У центральних регіонах синоптики прогнозують максимум +28...+30, а на Заході істотно похолодає до +18...+21. Високі температури до +38 градусів залишаться на півдні та сході.

Опади очікуються на заході, півночі та в центральних районах. А 8 серпня спека спаде до +19...+26 у західних, північних і центральних областях. На півдні України — від +26 до +31 градуса.

Фокус раніше писав, що серпень в Україні може бути аномально теплим. Сильну спеку прогнозували в першій декаді місяця.

Нагадаємо, що наприкінці липня через негоду без світла 27 липня залишилося 260 тисяч абонентів у понад 700 населених пунктах України.