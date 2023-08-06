В Ужгороді священник закликав молитися за примирення українців із росіянами (відео)

Священнослужитель Роман Курах у розмові з журналісткою заявив про те, що благословлятиме росіян навіть тоді, коли вони на фронті вб'ють його рідного брата.

Related video

В Ужгороді греко-католицький священник закликав молитися за примирення українців із росіянами. Відповідний допис і відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook журналістка Дар'я Сіпігіна.

Журналістка розповіла, що про ситуацію зі священником дізналася випадково. Вона проїжджала повз Ужгородський кафедральний собор. Там гучномовець транслював проповідь місцевого священника Романа Кураха. У ній були такі слова:

"Ми дуже просимо, щоб Господь це зробив, це диво: примирив ці два великих народи — України і Росії. Щоб ці два народи не штовхали, не мучили, не знищували, не вбивали один одного. Але щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне вже тут, на землі, і колись разом увійшли в небо, обійнялися і прославили господа", — сказав під час богослужіння Курах.

Сіпігіна пише, що прийшла в шок від таких слів священнослужителя.

"Ми затремтіли від шоку. Ніхто й оком не моргнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть. Як таке взагалі можливо через півтора року після повномасштабного вторгнення?" — поставила запитання Сіпігіна.

Журналістка розповіла, що наважилася зайти до собору і запитати священника про те, як він може казати такі неоднозначні слова з огляду на те, що в Україні другий рік триває війна з Росією. Роман Курах відповідав жінці на підвищених тонах і без дозволу перейшов на "ти". Священнослужитель заявив, що може говорити перед своїми парафіянами все, що сам захоче. Крім того, він підтвердив, що благословляє росіян.

На запитання Сіпігіної про те, чи буде він продовжувати говорити про росіян так само, якщо на війні вб'ють його рідного брата, який зараз служить у ЗСУ, Курах відповів ствердно.

Нагадаємо, наприкінці червня 2023 року під Києвом спіймали священника УПЦ МП, який виступав за встановлення "русского мира" в Україні. За даними прикордонників, затриманий священнослужитель виступав проти створення незалежної помісної церкви в Україні.

А в липні ЗМІ писали про те, що в Хмельницькому священник УПЦ МП приховав майже 2 млн гривень. Інцидент стався під час ревізії у Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому. Священник намагався таємно винести гроші під виглядом "особистих речей". Адвокат запевнив, що гроші зароблялися 30 років.