Родина Розенблата отримає 20 млн дол на безпілотники і закупає їх у словацького контрабандиста, — ЗМІ

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Компанія "Українські авіаційні системи", частка в якій належить Жанні Розенблат — дружині екснардепа Борислава Розенблата, закуповує безпілотники за контрактом Міноборони у сумнівної словацької компанії, ексвласник якої проходить у справах про контрабанду, а його інша фірма колись була статистом на тендері Енергоатома. Про це йдеться в статті видання Апостроф , передає Delo.ua.

Видання посилається на наявну в його розпорядженні копію митної декларації, де йдеться про ввезення безпілотників саме Українськими авіаційними системами від фірми aMARTINI s.r.o. словацького підприємця Мартіна Раймана. За даними словацького бізнес-реєстру, засновником aMARTINI s.r.o. є Павол Райман (Pavol Rajman) з містечка Жиліна, де і зареєстрована фірма. Незадовго до цього засновником aMARTINI був його син Мартін Райман (Martin Rajman), а також його дружина Валерія Райманова (Valeria Rajmanová). Про Мартіна Раймана з відкритих джерел відомо, що він є неодноразовим фігурантом адміністративних справ про контрабанду через український кордон.

"Засвіченою" в Україні є інша компанія Раймана Medi-Complet s.r.o., яка в 2019 році брала участь в договірному тендері Енергоатома на постачання теплообмінних касет для енергоблоків на 1 млн євро. Виграла тоді чеська фірма, а словаки були "статистами" (ціну не знижували). При цьому словаки пропонували продукцію російських компаній, при цьому філія однієї з них — ТОВ "Діаконт" — за дивним "збігом" належала Валерію Жданенку, власнику чеської Norma Trade Engineering s.r.o., конкурента фірми Раймана, який і виграв тендер, — йдеться в статті.

При цьому видання зазначає, що зараз Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії за фактом виведення понад 300 млн грн з суми передплати в 645 млн грн, яку зробило Міноборони за контрактом з постачання 60 безпілотників.

Як слідує з судових документів, товариство УАС вступило в злочинну змову з посадовцями Міноборони і заключило новий контракт на суму майже 810 млн грн або 14,672 млн грн за один комплекс, тоді як у попередньому контракті ціна складала близько 6 млн грн. ДБР звинуватила компанію у відмиванні коштів через завищення ціни апаратів в 2,5 раза. "При цьому "надлишок" коштів, згідно з платіжними документами, під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів перераховувався близьким до власників іноземним компаніям, а також розміщувався на депозитах. Приміром, за даними слідства, 21,2 млн грн опинилися на рахунках ПрАТ "Фаворит компані" (13579674) (50% належить сестрі Розенблата, 34% дружині і 16% самому екснардепу) та низки ФОПів з ознаками ризикованості, що слідчі кваліфікували як "спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". Ще 305 млн грн УАС поклала на депозит", — сказано в статті.

Однією з нещодавніх ухвал у справі Печерський райсуд Києва скасував арешти рахунків УАС. Адвокати в клопотанні посилалися на уже підписані контракти на закупівлю компонентів для безпілотників. А оскільки договір з Міноборони передбачає постачання до середини серпня поточного року — то блокування рахунків нібито перешкоджає діяльності фірми. Тож тепер родина Розенблата може фактично вільно розпоряджатися виведеними з оборонного контракту коштами, — відзначають автори.

"Попри те, що справу щодо безпілотників від родини Розенблата веде ДБР, швидкість і глибина розслідування залишає бажати кращого. Ба більше, попередній досвід кримінального переслідування екснардепа у так званій "бурштиновій" справі (де він навіть деякий час перебував у розшуку), а також у справі про видачу паспорта за підробними документами, показує, що вийти сухим з води (а можливо навіть подати на правоохоронців до суду у відповідь) — не надто складне завдання для досвідченого політика і підприємця", — резюмує видання.