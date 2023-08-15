"Батьківщина" підготувала законопроєкт No9550, яким передбачено збільшення фінансування на лікування поранених

Фінансування лікування кожного пораненого військового має бути збільшено втричі, адже йдеться про здоров’я героїв та героїнь, які захищають незалежність України та відвойовують окуповані російськими загарбниками українські території.

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Фракція "Батьківщина" підготувала законопроєкт No9550, яким передбачено збільшити втричі виділення коштів на лікування поранених у шпиталях, в порівняні з фінансуванням лікування цивільних громадян. Лідерка фракції Юлія Тимошенко обурена, що цей життєво важливий для поранених військових законопроєкт досі не розглянутий ані в комітеті, ані в сесійній залі. Про це повідомляє "Телеграф".

"Ми вимагаємо у Голови Верховної Ради негайно дати доручення поза Регламентом, поза будь-якими термінами негайно розглянути законопроєкт No9550 в профільному медичному комітеті та негайно поставити на голосування", – заявила Юлія Тимошенко в парламенті.

За її словами, депутати "Батьківщини" вже втомилися дивуватися тим, що в порядку денному є все, окрім важливих для людей законів.

"Тут все: і гральний бізнес під час війни, який зараз будуть підіймати до такого рівня, що він вже зовсім податків платити не буде, тут і боротьба тютюнової мафії за те, щоб більше отримати доходів з власної країни, і дерибан наших стратегічних об’єктів власності. Все, що хочеш! Чого точно немає в цьому порядку денному – це хоча б краплі турботи про тих, хто сьогодні життя віддає за Україну… З цієї трибуни я вже десятий раз повторюю, що у воюючій країні видатки на медицину через НСЗУ для цивільних осіб не можуть бути такими самими, як для поранених військових", – обурено заявила Юлія Тимошенко.

Перший заступник парламентського Комітету з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування, очільник столичної "Батьківщини" Валерій Дубіль також додав, що команда "Батьківщини" з волонтерською допомогою відвідала сотні госпіталів, медичних закладів, де лікуються поранені військові, тож знає про реальний стан речей, коли лікарі роблять максимум можливого, але фінансування не вистачає.

"Наша команда внесла законопроєкт No9550, який передбачає, що видатки на медичну допомогу нашим пораненим військовим мусять здійснюватися з кодом "Y" з коефіцієнтом 3 відносно видатків для цивільних людей. Ми будемо наполягати на його ухваленні, бо це єдиний підхід, який дозволить сьогодні для наших поранених зробити все, що може зробити держава в медичних закладах", – констатував Валерій Дубіль.