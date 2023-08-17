Львівські чиновники погоріли на хабарях за дозволи на будівництво, — ЗМІ

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Служба безпеки України затримала співробітника Львівської міської ради та архітекторку, яких підозрюють у незаконному механізмі надання дозвільних документів, зокрема йдеться про дозволи на ведення будівництва. Про це повідомило "Громадське", передає ukranews.com.

"Служба безпеки задокументувала та ліквідувала корупційну схему, яка в час війни діяла у Львівській міськраді. На одержанні чергового траншу хабаря затримано виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Корумпований посадовець разом з поплічницею налагодили системний протиправний механізм надання дозвільних документів на проведення робіт. Їх вдалося задокументувати та затримати "на гарячому" під час одержання чергового хабаря", — йдеться у повідомленні Управління СБУ України у Львівській області.

За даними Управління, за $1,500 США посадовець Львівської міськради гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичного ареалу Львова. Був проведений обшук як в службових приміщеннях управління ЛМР, так і за місцем проживання посередниці, в ході яких співробітниками СБУ було виявлено та вилучено в повному обсязі передані грошові кошти, а також вилучено відповідну дозвільну документацію.

Львівському чиновнику, який брав хабарі за дозволи на ведення будівельних робіт, та його спільниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27 (пособництво);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зараз триває слідство для з’ясування усіх обставин та встановлення й інших учасників цієї протиправної схеми у Львові. Обом учасникам корупційної схеми загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Також наразі йдеться про відсторонення чиновника від посади й обрання затриманим запобіжних заходів, а розслідування триває.