Будують з 2004 року: як девелоперу Royal House попри війну вдалося повернутися на довоєнні темпи будівництва

За півтора року після повномасштабного вторгнення в ЖК "Нова Англія" збудовано і введено в експлуатацію 2 будинки і підземний паркінг.

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Із початком повномасштабної війни першим захитався девелоперський ринок як один із найбільш чутливих українських ринків. Гравців, які не лише змогли гідно втриматися на ньому, але й продовжили будувати і виконувати взяті перед інвесторами зобов’язання, нині можна перерахувати на пальцях.

До таких належить столичний девелопер Royal House і витриманим у стилі англійської неокласики проєктами ЖК "Нова Англія і "Британський квартал". Уже з 5 квітня 2022 року на будівельному майданчику житлового комплексу кипіла робота у п’яти будинках, які знаходилися на різній стадії будівництва. Найперше відновили роботу в будинку "Лінкольн", а в же за кілька днів будівельники приступили до будинків з назвами "Лондон", "Ньюкасл", "Віндзор" і "Ноттінгем". Ще за тиждень потому запрацював відділ продажів. І ось уже наприкінці квітня темпи будівництва вирівнялися і досягли рівня, який був на момент до повномасштабного вторгнення.

Хто такі Royal House?

Група компаній RoyalHouse — компанія повного циклу з виробництва стінових модулів і будівництва енергоефективних будинків, відома з 2004 року.

Важливою перевагою девелопера є власний багатофункціональний завод з виробництва стінових модулів у Київській області.

Варто зазначити, що стінові модулі Royal House, з яких компанія саме і зводить будинки, є запатентованою технологією.

У столиці Royal House зводить ЖК "Нова Англія" — це комплекс із 14-ти багатоповерхівок з інфраструктурою на площі близько дев’яти гектарів.

Станом на літо 2023 року 10 будинків уже введено в експлуатацію і заселено.

Із початком повномасштабного вторгнення найкращим стимулом для Royal House стала довіра клієнтів і зобов’язання перед майбутніми власниками житла. А разом із тим — думка про добробут сімей співробітників, не охоплених службою у Збройних силах України. Свою надійність засвідчили й ключові партнери і підрядники — вони були налаштовані на продовження співпраці. Все це стало мотивуючим фактором для успішного відновлення роботи.

Розуміючи, що для усіх нині настали непрості часи, забудовник Royal House ініціював для своїх клієнтів паузу у сплаті за платежем розтермінування на три місяці. І яким же було здивування, коли уже через місяць після повномасштабного вторгнення інвестори з власної ініціативи відновили виплати з розтермінування. У перші місяці це зробили біля 20%, за пів року — 50%, через рік після повномасштабного вторгнення — 85%.

Забудовник й надалі залишається на зв’язку з інвесторами і розглядає індивідуально кожну ситуацію: чи-то інвестори знаходяться на окупованих територіях і не мають змоги платити, а чи втратили дім і заощадження — разом шукають оптимальне для сторін рішення.

Що таке технологія будівництва зі стінових модулів?

Енергоефективні стінові модулі Royal House — це запатентована технологія будівництва. Модулі просто із заводу на Київщині доставляються на будівельний майданчик із утепленням та повним зовнішнім оздобленням, яке включає вікна, віконні укоси й оклади за периметром вікон. Таким чином будинки фактично будуються на власному заводі Royal House, а зводяться у проектне положення вже на будівельному майданчику. Такі модулі успішно використовують для спорудження будинків до 25-ти поверхів. Тобто, якщо ви бачите, що на будмайданчику ЖК "Нова Англія" видно лише кілька поверхів, насправді стінові модулі вже виготовлені й зберігаються у сухих і теплих складах заводу або саме зараз прямують на монтаж.

За технологіями будівництва зі стінових модулів Royal House зводяться будинки і в Австрії та Словаччині, адже стінові модулі отримали сертифікат за вимогами Міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

В Україні за цією ж технологією збудовано ЖК "Британський квартал", клубний будинок Royal House в Голосіївському районі, житловий будинок у Луцьку і вже добудовується ЖК "Нова Англія".

Забудовник каже, що саме завдяки цій технології вдається утримувати високі темпи будівництва — попри логістичні проблеми з доставки будматеріалів в країні.

Виклики часу і найближчі плани

Виклики нового часу спонукають до нових рішень. Серед них — дефіцит постачання через розбомблені склади і здорожчання. Попри те, що ціна на будівельні матеріали зросла на 40-60%, підняття ціни для Royal House було невідчутним. Усе це, кажуть у компанії, завдяки тим стіновим модулям, які були виготовлено ще до війни. Утім, це тимчасове полегшення — нині частина будматеріалів закуповується уже за новими цінами.

Ще одна із реальностей, з якою стикнулися Royal House, — мобілізація до лав ЗСУ працівників будівельної спеціальності й брак спеціалістів робочих спеціальностей. Аби не переривати будівництво, Royal House інвестували у потужний генератор — так вдалося працювати попри на блекаути.

Тим не менше, навіть за таких умов компанії є чим похвалитися. Приміром, за півтора року після повномасштабного вторгнення введено в експлуатацію і заселено два будинки і частина підземного паркінгу.

Починаючи з дня після повномасштабного вторгнення, торік отримав адресу будинок "Брайтон" ЖК "Нова Англія". Його ввели в експлуатацію за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. На початку 2023 року був отриманий сертифікат про введення в експлуатацію будинку "Лондон", а згодом і "Ньюкасл". Усі ці будинки були вчасно введені в експлуатацію.

До слова, підземний паркінг "Нової Англії" з результатами експертизи був визнаний таким, що відповідає вимогам об’єкта цивільного захисту населення і може використовуватися як повноцінне бомбосховище.

Нині головне завдання забудовника Royal House — зводити сучасне зручне житло, виконувати зобов’язання перед інвесторами, залучаючи фінансові можливості, людський ресурс і нестандартні рішення. У тому, що все вийде на краще, у компанії не сумніваються. Адже девелопер вже готується до старту будівництва нового амбітного проєкту — житлового комплексу в Київській області.