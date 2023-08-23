Смертельна ДТП на Вінниччині: кількість жертв зросла до 12, є загиблі серед дітей (фото)

Поліцейські затримали 42-річного водія вантажівки, якого підозрюють у вчиненні масштабної аварії. На момент смертельної ДТП у салоні легковика перебували шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

Related video

В аварії поблизу села Бродецьке Хмільницького району Вінницької області загинули 12 людей. Про це повідомили у місцевій поліції в Telegram.

ДТП зафіксували 22 серпня о 19:28. За інформацією правоохоронців, внаслідок зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів. Серед тих, хто був в автівці — 6 дітей віком від 2 до 12 років.

Поліцейські затримали 42-річного водія вантажівки. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі наразі призначили низку експертиз для встановлення причин та обставин масштабної аварії.

Співробітники правоохоронних структур розслідується кримінальне провадження. Порушнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

ДТП на Вінниччині: зіткнулися ВАЗ і вантажівка DAF

Правоохоронці заявили, що 23 серпня в районі села Бродецьке відбулася ДТП. Повідомлялося, що в аварії загинули одразу 9 осіб. Серед жертв були й діти. На момент смертельної аварії в салоні легкового автомобіля наче перебував водій і восьмеро пасажирів.

Нагадаємо, на Одещині 17 серпня поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку та покинув місце ДТП. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. У Нацполіції розповіли, що при виїзді з двору на своєму транспортному засобі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. Правоохоронцю, який скоїв аварію, загрожує до восьми років позбавлення волі.